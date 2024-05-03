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500 sporcu Düzce'de ringe çıkacak
Okul Sporları Boks Türkiye Şampiyonası’na Düzce ev sahipliği yapıyor
SPOR 03.05.2024, 15:29
Okul Sporları Boks Türkiye Şampiyonası’na Düzce ev sahipliği yapıyor.DÜZCE (İGFA) - 02-07 Mayıs 2024 tarihleri arasında 18 Temmuz Spor Salonu’nda düzenlenen 49 ilden yaklaşık 500 sporcunun katıldığı Okul Sporları Boks Türkiye Şampiyonası açılış seremonisi ile başladı.
Okul Sporları Boks Türkiye Şampiyonası açılış seremonisine Düzce Vali Yardımcısı Sayın Ömer Yılmaz, Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürü İsa Yazıcı, Düzce Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Yasin Tüfekçi katıldı.
Açılış seremonisinin ardından müsabakalara start verildi.
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|35
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|73
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