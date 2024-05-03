PERYÖN'den 'önce insan' çağrısı

PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), her yıl 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası vesilesiyle, son dönemde yaşanan iş kazalarına değinerek, tüm paydaşları iş sağlığı ve güvenliği standartlarını içselleştirmeye çağırdıİSTANBUL (İGFA) - ‘Şimdi ve gelecek için daha iyi bir çalışma hayatına liderlik etmek’ vizyonuyla 53 yıldır faaliyetlerini yürüten PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), 4-10 Mayıs tarihleri arasında kutlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Haftası vesilesiyle bir açıklama yaptı.

'Önce İnsan' vurgusu yapılan PERYÖN açıklamasında, “İş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için zihniyet dönüşümü gerekiyor. Kuralların şeklen uygulanmasından öteye geçilmesi, bu kuralların içselleştirmesi lazım” denildi.

Açıklamada, son dönemde yaşanan iş kazalarında hayatını kaybedenlere rahmet, ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dilenirken, iş sağlığı ve güvenliğini sağlamak için ‘önce insan’ diyen bir zihniyet dönüşümüne ihtiyaç olduğu vurgulandı.