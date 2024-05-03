Aktiffelsefe 35 yılını kutladı

Aktiffelsefe Kültür Derneği, 35’inci yılını 500’den fazla kişinin katılımı ile coşkulu şekilde kutladıANKARA (İGFA) - Daha iyi bir birey, daha iyi bir toplum ve daha iyi bir dünya inşa edebilmek amacıyla, insanlığın sahip olduğu kültürel ve tarihî değerlerle felsefî birikimleri halkla etkin bir şekilde ve tamamen gönüllülük esasına dayalı olarak paylaşan Aktiffelsefe Kültür Derneği, kuruluşunun 35’inci yılını, ülkenin 12 ili ve 18 şubesinden festival için Ankara Zübeyde Hanım Çankaya Evi’ne gelen 500’ü aşkın üye ve dostlarının katılımı ile kutladı.

Dolu dolu bir program ile gerçekleşen festivalin sloganı “İnsan Köprüdür” oldu. Aktiffelsefe Genel Başkanı Oya Uysal konuşmasında; “Gönüllülerimizin sürdürülebirliğini nasıl sağladığımız bizlere çok sık sorulan bir sorudur. “İnsan köprüdür” adlı 35.yıla özel olarak yazılan kitabımızda da daha detaylı yazdım, kısaca bu soruya 3 adımdan oluşan bir yanıt verelim: İlki; ortak hedef, yani daha iyi bir dünya daha iyi bir türkiye İkincisi; sürekli eğitim ki sürekli Yaşam için Pratik Felsefe Seminerleri veriyoruz ve Üçüncüsü Uyum içinde birlikte yaşam ki bunu da Nezaketi-Erdemleri temel alarak yapıyoruz. Birlikte yaşam mümkün, Aktiffelsefe, aynı zamanda dünyaya bu birlikte yaşamın da imkanlarını yöntemini uygulamalı olarak göstermektedir. Sonuç olarak, Aktiffelsefe hepimizin aradığı pozitif değişimin adıdır” dedi.

Aktiffelsefe Kültür Yayınları Koordinatörü Gülcan Gelerli Yazıcı, içerikleri Aktiffelsefe gönüllüleri tarafından hazırlanan Feniks Dergisi'nin 100. Sayısı ile son kitapları “İnsan Köprüdür” yayınlarının 35. yıl anısına okurla buluştuğunu müjdeledi.

Ada Müziğin yayıncılığını yaptığı, sözleri Ali Kocatepeye, bestesi ve yorumu Doğan Canku’ya ait olan unutulmaz müzik eseri ‘’İnsanoğlu’’ parçasının kullanım hakkının, gönüllü olarak Aktiffelsefe Kültür Derneği’ne verilmesi de 35. Yıl kutlamalarına anlam ve mutluluk kattı.

İNSAN KÖPRÜDÜR

35. Aktiffelsefe Festivali kapsamında “İnsan Köprüdür” ana temalı panel Halkla İlişkiler Koordinatörü Nur Karen Bektaş’ın moderasyonu ve Eğitim Koordinatörü Elif Öztürk, Çanakkale Temsilcisi Büşra Günçel, Alsancak Şube Başkanı Ahmet Dildan ve Gea Koordinatörü Umut Dinçşahin’in sunumları ile köprünün eğitim, sanat, bilim ve birlikte yaşam vasıtasıyla nasıl güçleneceğini vurgulayla gerçekleştirdi.

FELSEFE VE BİLİM ATÖLYELERİ GERÇEKLEŞTİ

Gün boyunca Aktiffelsefe Kültür Derneği bünyesinde üretilen tüm ürünler, Aktiffelsefe El Sanatlarından, Aktiffelsefe Yayınlarına, Bez Bebek Atölyesinden, stantlardaki felsefi oyunlara farklı stantlar ve etkinlikler ile sergilendi. Ayrıca çocuklar için eş zamanlı olarak felsefe ve bilim atölyeleri gerçekleşti.

Festivalin ilk gününü tamamlarken Aktiffelsefe Antalya Şubesi üyeleri tarafından Sokrates’i konu alan tiyatro oyunu sahnelendi ve büyük ilgi gördü.

Kutlamalara 28 Nisan 2024 Pazar günü de devam eden ekip programına Anıtkabir’de Gazi Mustafa Kemal Atatük’ün ziyaret edilmesi ile başladı ve Ankara’nın çeşitli noktalarındaki müze ve ören yerlerini gezerek günü tamamladı.