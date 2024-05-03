İzmit'te kadınlar mikro kredi ile hayallerini gerçekleştiriyor

İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın faaliyet alanlarından biri olan mikro krediden faydalanmak isteyen girişimci kadınlara imkân sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Mikro kredi sayesinde hayallerini gerçekleştiren girişimci kadınlardan Alev Öngören, İZGİM bünyesinde girişimci kadınlar için tasarlanmış olan Seramik atölyesinde el emeği ürünlerini alıcısı ile buluşturuyor.

“HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”

62 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Alev Öngören, kendisi ile aynı atölyede çalışan 5 arkadaşıyla birlikte mikro girişimcilik eğitimini tamamladıktan sonra ilk kredilerini alıyorlar. İlk kredileri ile malzeme alan Öngören, “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.