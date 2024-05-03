İzmit'te kadınlar mikro kredi ile hayallerini gerçekleştiriyor
İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın faaliyet alanlarından biri olan mikro krediden faydalanmak isteyen girişimci kadınlara imkân sağlıyor
İzmit Belediyesi Kadın Girişimciler Merkezi (İZGİM), Türkiye İsrafı Önleme Vakfı’nın faaliyet alanlarından biri olan mikro krediden faydalanmak isteyen girişimci kadınlara imkân sağlıyor.KOCAELİ (İGFA) - Mikro kredi sayesinde hayallerini gerçekleştiren girişimci kadınlardan Alev Öngören, İZGİM bünyesinde girişimci kadınlar için tasarlanmış olan Seramik atölyesinde el emeği ürünlerini alıcısı ile buluşturuyor.
“HAYALLERİMİ GERÇEKLEŞTİRDİM”
62 yaşında ve 2 çocuk annesi olan Alev Öngören, kendisi ile aynı atölyede çalışan 5 arkadaşıyla birlikte mikro girişimcilik eğitimini tamamladıktan sonra ilk kredilerini alıyorlar. İlk kredileri ile malzeme alan Öngören, “Çocukluk hayalimi gerçekleştirdim” ifadelerini kullandı.
|Takımlar
|O
|P
|1. Galatasaray
|34
|93
|2. Fenerbahçe
|34
|89
|3. Trabzonspor
|34
|58
|4. Başakşehir
|34
|52
|5. Beşiktaş
|34
|51
|6. Kasımpasa
|34
|49
|7. Rizespor
|34
|49
|8. Alanyaspor
|34
|48
|9. Sivasspor
|34
|48
|10. Antalyaspor
|34
|45
|11. A.Demirspor
|34
|41
|12. Kayserispor
|34
|40
|13. Samsunspor
|34
|39
|14. Ankaragücü
|34
|38
|15. Karagümrük
|34
|36
|16. Konyaspor
|34
|36
|17. Gaziantep FK
|34
|34
|18. Hatayspor
|34
|33
|19. Pendikspor
|34
|30
|20. İstanbulspor
|34
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Eyüpspor
|32
|72
|2. Göztepe
|32
|66
|3. Sakaryaspor
|32
|57
|4. Kocaelispor
|32
|55
|5. Ahlatçı Çorum FK
|32
|55
|6. Bodrumspor
|32
|53
|7. Boluspor
|32
|50
|8. Bandırmaspor
|32
|47
|9. Gençlerbirliği
|32
|47
|10. Erzurumspor
|32
|44
|11. Keçiörengücü
|32
|39
|12. Manisa FK
|32
|37
|13. Ümraniye
|32
|37
|14. Şanlıurfaspor
|32
|34
|15. Tuzlaspor
|32
|34
|16. Adanaspor
|32
|33
|17. Altay
|32
|15
|18. Giresunspor
|32
|7
|Takımlar
|O
|P
|1. Arsenal
|35
|80
|2. M.City
|34
|79
|3. Liverpool
|35
|75
|4. Aston Villa
|35
|67
|5. Tottenham
|34
|60
|6. M. United
|34
|54
|7. Newcastle
|34
|53
|8. Chelsea
|34
|51
|9. West Ham United
|35
|49
|10. Bournemouth
|35
|48
|11. Wolves
|35
|46
|12. Brighton
|34
|44
|13. Fulham
|35
|43
|14. Crystal Palace
|35
|40
|15. Everton
|35
|36
|16. Brentford
|35
|35
|17. Nottingham Forest
|35
|26
|18. Luton Town
|35
|25
|19. Burnley
|35
|24
|20. Sheffield United
|35
|16
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|33
|84
|2. Barcelona
|33
|73
|3. Girona
|33
|71
|4. Atletico Madrid
|33
|64
|5. Athletic Bilbao
|33
|58
|6. Real Sociedad
|33
|51
|7. Real Betis
|33
|49
|8. Valencia
|33
|47
|9. Villarreal
|33
|45
|10. Getafe
|33
|43
|11. Osasuna
|33
|39
|12. Deportivo Alaves
|33
|38
|13. Sevilla
|33
|38
|14. Las Palmas
|33
|37
|15. Rayo Vallecano
|33
|34
|16. Mallorca
|33
|32
|17. Celta Vigo
|33
|31
|18. Cadiz
|33
|26
|19. Granada
|33
|21
|20. Almeria
|33
|14