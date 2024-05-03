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İnegöl'de gençlerin yeni mekanı Nöbetçi Kitaphane

İnegöl Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete açtığı Yeni Yaşam Alanı Nöbetçi Kitaphanesi, ilk günden itibaren yoğun bir4 ilgiyle karşılaştı 240 öğrenci kapasiteli kütüphane, günün her saati dolup taşıyor

YAŞAM 03.05.2024, 15:36
İnegöl'de gençlerin yeni mekanı Nöbetçi Kitaphane

İnegöl Belediyesi’nin kısa süre önce hizmete açtığı Yeni Yaşam Alanı Nöbetçi Kitaphanesi, ilk günden itibaren yoğun bir4 ilgiyle karşılaştı. 240 öğrenci kapasiteli kütüphane, günün her saati dolup taşıyor.

BURSA (İGFA) - İnegöl Belediyesi’nin Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesi içerisinde yer alan ve geçtiğimiz hafta hizmete açılan Nöbetçi Kitaphane, yoğun bir ilgiyle karşılaştı. Açıldığı günden bu yana tam kapasite hizmet veren merkez, gençlerin yeni uğrak noktası oldu. Yeni kitaphanenin açılmasıyla birlikte mevcut diğer kitaphanelerin öğrenci sayılarında azalma da yaşanmazken, bu durum öğrencilerin hizmetine sunulan merkezin ne kadar doğru bir tercih olduğunu da göstermiş oldu.

20 BİN KİTAP, BİLGİSAYAR ALANLARI, GRUP VE BİREYSEL ÇALIŞMA ALANLARI MEVCUT

1400 m2 alan üzerinde 2 katlı olarak imar edilen merkez, toplam 240 öğrenci kapasiteli. Zemin katı ilk ve ortaokul, birinci katı ise lise, üniversite ve üniversite üstü eğitim için tasarlanan, her iki katta da ders çalışma alanlarıyla birlikte grup çalışma alanları ve bilgisayar alanları bulunan Yeni Yaşam Alanı Nöbetçi Kitaphanede, 12 bin lise ve üstü, 5500 ortaokul ile 2500 ilkokul olmak üzere toplam 20 bin kitap yer alıyor. Haftanın 6 günü açık olan ve sabah 09.00’dan gece 24.00’a kadar açık olan merkez, açıldığı günden bu yana günün her saati dolup taşıyor. Randevu sistemiyle hizmet veren Nöbetçi Kitaphanede ayrıca öğrencilere çay ve kahve ikramları da yapılıyor.

HER YIL YENİ BİR MERKEZ

Nöbetçi Kitaphanenin yoğun kullanımı ve öğrencilerin ilk izlenimlerine ilişkin değerlendirmelerde bulunan İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban, gençlere yapılan yatırımların her şeyden kıymetli olduğunu söyledi. Bu yatırımların tercih edilmesi ve yoğun kullanımının da ne kadar doğru adımlar atıldığını ortaya koyduğunu ifade eden Taban, “İnegöl Belediyesi olarak önceliğimiz geleceğimiz olan gençlerimiz ve onların gelişimine katkı sunacak projeler. Bu düşünceyle göreve ilk geldiğimiz dönem gençlerin beklentilerini araştırdık ve sorguladık. Gençlerimizle bir araya geldiğimizde, bizlerden yeni mekanlar ve yeni bir konsept beklentileri olduğunu gördük. Bunun üzerine yaptığımız çalışmayla, İnegöl Belediyesi Nöbetçi Kitaphane modelini oluşturduk. Eski kütüphanelere nazaran daha efektif, kullanışlı, esnek zamanlı ve modern bir proje ortaya çıktı. 2020 yılında bu modeli ilk kez, restore ettiğimiz bir konakta hayata geçirdik. İlk kitaphanemiz de açılmasının hemen akabinde öğrencilerimiz tarafından ilgiyle karşılandı. Sınırlı imkanlarla yapılan bu merkezin ardından gösterilen yoğun ilgi üzerine 2021 yılında Gençlik Merkezimizin zemin katında teknolojik donanımlara da sahip özel bir konsept ile ikinci Nöbetçi Kitaphanemizi oluşturduk. 2022 yılında daha alt yaş gruplarının da faydalanabileceği 3’üncü Nöbetçi Kitaphanemizi Huzur Mahallesinde “Z Kütüphane” formatıyla hayata geçirdik. 2023 yılında ise Mesudiye Mahallesinde yaptığımız Kanal İnegöl Projesi içerisinde butik bir Nöbetçi Kitaphaneyi bu bölgemize kazandırdık” dedi.

5 MERKEZDE 40 BİN KİTAP ÖĞRENCİLERİN HİZMETİNDE

Şehrin merkezinde yükselen Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projesinde de gençler için özel bir mekan oluşturduklarını kaydeden Başkan Taban, “İnegöl’e özgü Nöbetçi Kitaphane modeliyle Yeni Yaşam Alanı ve Kent Meydanı projemiz içerisinde şehrimizin 5. Merkezini, en donanımlı ve her yaşa hitap eden Nöbetçi Kitaphanemizi kısa bir süre önce hizmete açtık. Bu merkez diğerlerinden farklı olarak tam donanımlı ve ilkokul itibariyle her yaşa hitap eden bir merkez. Toplam 240 öğrenci kapasiteli Nöbetçi Kitaphanemizde diğer merkezlerimizde olduğu gibi çay, kahve ve dönemsel olarak çorba ikramlarımız olacak. 15 yaş üzeri kullanıcılar e-devlet üzerinden online kayıt yaptırabiliyor. Merkezimiz üst kullanıcılar için “Online Masa Rezervasyon Sistemiyle” çalışıyor. Bu sistemi de Bursa’da ilk kullanan belediyeyiz. Ödünç kitap sistemi, ücretsiz internet kullanımı ve ücretsiz ödev çıktısı alma olanağı da mevcut. Ders çalışma ve kitap okuma alanlarında da kullanıcılar kendi bilgisayarını kullanabilecekler. Yeni kitaphanemizde 20 bin kitabımız var. Diğer merkezlerimizle birlikte ise toplam kitap sayımız 40 bine ulaştı” diye konuştu.

GENÇLERİN İLGİSİ MUTLU EDİYOR

Yeni Yaşam Alanı Nöbetçi Kitaphanenin ilk günden itibaren yoğun bir ilgiyle karşılandığını da hatırlatan Taban, şöyle konuştu: “Aslında işin bizim açımızdan en keyifli yeri, bir projeyi yaptıktan sonra vatandaşlarımızın ona olan ilgisi. Şu an gelip geçerken yüzlerce öğrencimizi o merkezde ders çalışırken gördüğümde büyük keyif alıyorum. Doğru yatırım yaptığımızı ilgi ve alakadan anlıyoruz. 240 kapasiteli merkez, günün her saati büyük oranda dolu. Biz yenilerini yaptıkça gençlerimiz daha faydalı işler yapabilecekleri merkezlere geliyorlar. Onlar geldikçe bizler de yenilerini yapmaya devam edeceğiz.”

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