MSB: Irak'ın kuzeyinde 32 terörist etkisiz!
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit edilen 32 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Irak'ın kuzeyindeki operasyon bölgelerinde 32 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu,
Bakanlıktan yapılan paylaşımd, "Cesur, Azimli ve Muktedir. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Irak'ın kuzeyindeki Haftanin, Gara, Hakurk ve Pençe-Kilit Operasyonu bölgelerinde tespit ettiği 32 PKK'lı teröristi etkisiz hâle getirdi. Terör örgütlerinin belini doğrultmasına izin vermeyecek, bulundukları bölgede tek bir terörist kalmayıncaya kadar mücadeleye kararlılıkla devam edeceğiz." ifadeleri yer aldı.
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