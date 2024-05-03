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'Özel' görüşme olumlu gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmenin iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyoruz" dedi

GÜNDEM 03.05.2024, 16:29
'Özel' görüşme olumlu gelişme!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün gerçekleştirilen CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile görüşmenin iktidar ve ana muhalefet arasında olumlu bir gelişme olduğunu kaydetti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyoruz" dedi.İSTANBUL (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'daki Çilehane Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

CHP Genel Başkanı Özel'le dün gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin soru üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bildiğiniz gibi Özgür Bey şu anda CHP'de genel başkan oldu. Genel başkan olduktan sonra böyle bir ziyareti kendisinin gerçekleştirmiş olması iktidar ve ana muhalefet arasında aslında olumlu bir gelişme oldu. Bundan önceki süreçlerde maalesef bu tür adımlar atılmıyordu. Bu adımın atılmasıyla siyasetin ülkemizde çok daha yumuşadığı bir döneme girdiğini görüyoruz. Ben de Özgür Bey'e ilk fırsatta böyle bir ziyaretin karşılığını yapacağımı söyledim ki Türkiye'nin, Türk siyasetinin buna ihtiyacı var. İlk fırsatta bu ziyareti gerçekleştirerek Türkiye'de siyasetin yumuşama sürecini başlatalım istiyorum. Bu adımı da atacağız." dedi. 

"İSRAİL İLE TİCARETİ DURDURDUK"

İsrail'le ticaretin durdurulmasına ilişkin soru üzerine de Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"İsrail-Filistin arasındaki gelişmelerin kabul edilebilir bir yanı yok. İsrail şu ana kadar 40 bin, 45 bin Filistinliyi acımasızca öldürdü. Bir Müslüman olarak bizim buna seyirci kalmamız düşünülemez. Atmamız gereken adımlar nelerdir? Bunları yaptık. Ülkemizde de maalesef siyasetin acımasız yüzü olan bazı partiler de biliyorsunuz bu seçim atmosferi esnasında bunu çok acımasızca kullandılar. Yani bizim İsrail'le ilişkilerimizin sanki onların düşündüğünün dışında imiş gibi de bazı ifadeler kullandılar"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, acele etmeden süreci değerlendirmek istediklerini belirterek, "Şu anda seçimler de bitti ve bu adımı attık. Çünkü İsrail bizim bu yaklaşımlarımıza maalesef bu olaylar başlamadan önceki süreçte de söylediğimiz halde devam etti. Netanyahu ile Amerika'daki yaptığım görüşmeyi sadece durup dururken yapmadım. Türkiye-İsrail arasında bazı adımların atılabileceğini göstermek için yaptım. Ama Netanyahu acımasız ve bu acımasızlığını da maalesef bu çocuklara, kadınlara, yaşlılara karşı gösterdi. Tüm Batı, İsrail'e çalışıyor. Başta Amerika olmak üzere bunlar hep İsrail'e çalışıyorlar. Ne yazık ki Filistin'in o garip gureba, fakir, yoksul insanları İsrail'in bu bombaları karşısında ölüme mahkum edildiler. Bunun karşısında artık biz daha sabredemezdik. Adımlarımızı attık. Aramızda 9,5 milyar dolarlık bir ticaret hacmi vardı. Bu ticaret hacmini de biz yok farz ederek bu kapıyı kapattık. Bundan sonrası hayırlı olsun" diye konuştu.

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