Lvbel C5 ilklere imza atmaya devam ediyor

2024 yılına Spotify listelerinin 1 numaralı şarkılarına imza atarak başlayan Lvbel C5, Spotify Türkiye’de 6 Milyon aylık dinleyiciye ulaşan ilk Türk Rap sanatçısı oldu.istanbul (igfa) - Kariyerinde daha önce birçok defa listelerde 1 numara olan Lvbel C5, mart ayında "DACIA X YATIYA (Remix)" hitiyle Spotify Türkiye Top 50 listesinin zirvesine çıkmayı başarmıştı.Yıla çıkardığı şarkılarla zirvede giren Lvbel C5, Top 50 listesinin ilk 10 şarkısında üç tane şarkı sokmasıyla nadir görülen bir başarıya imza atıyor. "DOĞUŞTAN BERİ HAKLIYIM (tmm)" ise 2024 yılını Spotify Türkiye Top 50 listesinin zirvesinde açmıştı ve iki ay gibi kısa bir sürede 42 milyon dinlenme rakamına ulaştı.

Şarkılarının başarısının yanı sıra geçtiğimiz ayın ortalarında Spotify Türkiye’nin günlük dinleme bazında en çok dinlenen sanatçısı olan Lvbel C5, zirvelerden inmiyor ve Spotify Türkiye’de 6 Milyon aylık dinleyiciye ulaşan ilk Türk Rap sanatçısı olma başarısını elde ediyor.

Lvbel C5’ı 2024 yılının kalanında da yayınlayacağı hit adayı yeni şarkılarla konserlerde ve dijital platformlarda bolca dinlemeye ve zirvelerde görmeye devam edeceğiz.