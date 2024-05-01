Son Dakika

Egeli yaş meyve sebze ve meyve sebze ihracatçılarında ödül coşkusu

Türkiye’nin taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 23’ünü tek başına gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu ihracata en çok katkı sağlayan 10 üyesi için “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi

EKONOMİ 01.05.2024, 09:34
Egeli yaş meyve sebze ve meyve sebze ihracatçılarında ödül coşkusu

Türkiye’nin taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri ihracatının yüzde 23’ünü tek başına gerçekleştiren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği, bu ihracata en çok katkı sağlayan 10 üyesi için “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni” düzenledi.İZMİR (İGFA) - Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörleri, 2023 yılında Anadolu coğrafyasında yetişen lezzetleri, taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri şeklinde 150’den fazla ülkeye ihraç ederek 5 milyar 908 milyon dolar dövizi Türk ekonomisine kazandırdı.

Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 2023 yılı Olağan Mali Genel Kurul Toplantısıyla birleştirilen “İhracatın Yıldızları Ödül Töreni”nde yaş meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerinde en çok ihracat yapan 5’er firma ödüllerini aldı. 10 firma 2023 yılında Türkiye’de 325 milyon dolar döviz kazandırırken, Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği’nin 1 milyar 330 milyon dolarlık ihracatına yüzde 25 katkı sağladılar.

Mali Genel Kurulda konuşan Ege İhracatçı Birlikleri Koordinatör Başkan Yardımcısı ve Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2018 yılında göreve geldikleri günden bu yana EYMSİB’in ihracatının artması için yaptıkları projeler hakkında bilgi verdi.

EYMBİS üyelerine; “Birliğimiz, sizlerin sayesinde 2023 yılı sonunda da ihracat rekoruna imza attı ve yüzde 7’lik artışla 1 milyar 330 milyon dolarlık ihracatı kayıt altına aldı” diye seslenen Başkan Uçak, “805 üye firmamızın 128 ülke ve bölgeye, 100’ün üzerinde farklı ürün grubunda dünyanın her bir köşesine yaptıkları ihracat hepimizin göğsünü kabarttı. Siz değerli üyelerimizi bu başarınızdan dolayı kutluyor ve canı gönülden tebrik ediyorum” şeklinde konuştu.

EYMSİB Yönetim Kurulu olarak ihraç ürünlerimizin yurt dışında daha çok bilinmesi ve daha çok ihraç edilmesi için çalışmalarına aralıksız devam ettiklerini kaydeden Uçak sözlerini şöyle sürdürdü; “

Ticaret Bakanlığımızın sağladığı tüm olanaklardan yararlanmaya çalışıyor ve bütçemizi verimli bir şekilde kullanmaya özen gösteriyoruz. 2020 yılında başlattığımız UR-GE Projemiz Türkiye genelindeki 619 proje arasında en başarılı projeler arasına girdi. Geçtiğimiz Şubat ayında ödülümüzü Sayın Ticaret Bakanımız Prof. Dr. Ömer Bolat takdim etti. 2024 yılında da yeni UR-GE projemize başladık. Taze meyve sebze ve meyve sebze mamulleri sektörlerimizde 41 firmamızla yeni bir yolculuğa çıktık. 2026 yılı sonu için belirlediğimiz 2 milyar dolar ihracat hedefine UR-GE Projemiz büyük katkı sağlayacak.”

YENİ TURQIALITY PROJEMİZ GELİYOR

Ege Bölgesi olarak, Türkiye’nin meyve sebze mamulleri ihracatından yüzde 42 pay aldıklarını ve Türkiye lideri oldukları bilgisini veren Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, 2024 yılında Meyve Sebze Mamulleri sektöründe son derece önemli bir tanıtım atağı olan “Turquality Projesi”ni hayata geçireceklerini de müjdeledi.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 34 93
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 34 58
4. Başakşehir 34 52
5. Beşiktaş 34 51
6. Kasımpasa 34 49
7. Rizespor 34 49
8. Alanyaspor 34 48
9. Sivasspor 34 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 34 41
12. Kayserispor 34 40
13. Samsunspor 34 39
14. Ankaragücü 34 38
15. Karagümrük 34 36
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 34 34
18. Hatayspor 34 33
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 34 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 32 72
2. Göztepe 32 66
3. Sakaryaspor 32 57
4. Kocaelispor 32 55
5. Ahlatçı Çorum FK 32 55
6. Bodrumspor 32 53
7. Boluspor 32 50
8. Bandırmaspor 32 47
9. Gençlerbirliği 32 47
10. Erzurumspor 32 44
11. Keçiörengücü 32 39
12. Manisa FK 32 37
13. Ümraniye 32 37
14. Şanlıurfaspor 32 34
15. Tuzlaspor 32 34
16. Adanaspor 32 33
17. Altay 32 15
18. Giresunspor 32 7
Takımlar O P
1. Arsenal 35 80
2. M.City 34 79
3. Liverpool 35 75
4. Aston Villa 35 67
5. Tottenham 33 60
6. M. United 34 54
7. Newcastle 34 53
8. West Ham United 35 49
9. Chelsea 33 48
10. Bournemouth 35 48
11. Wolves 35 46
12. Brighton 34 44
13. Fulham 35 43
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 35 36
16. Brentford 35 35
17. Nottingham Forest 35 26
18. Luton Town 35 25
19. Burnley 35 24
20. Sheffield United 35 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 33 84
2. Barcelona 33 73
3. Girona 33 71
4. Atletico Madrid 33 64
5. Athletic Bilbao 33 58
6. Real Sociedad 33 51
7. Real Betis 33 49
8. Valencia 33 47
9. Villarreal 33 45
10. Getafe 33 43
11. Osasuna 33 39
12. Deportivo Alaves 33 38
13. Sevilla 33 38
14. Las Palmas 33 37
15. Rayo Vallecano 33 34
16. Mallorca 33 32
17. Celta Vigo 33 31
18. Cadiz 33 26
19. Granada 33 21
20. Almeria 33 14