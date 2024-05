Pedallar eş zamanlı çevrilecek

Yeşilay’ın 2011 yılından bu yana organize ettiği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu’nun 11’incisi, 5 Mayıs 2024 Pazar günü “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla düzenlenecekİSTANBUL (İGFA) - Spor yaparak bağımlılıklarla mücadelenin önemini vurgulamak ve sporu daha geniş kitlelere yaymak için yıl boyunca bisiklet turları düzenleyen Yeşilay’ın bu yıl 11’incisini düzenleyeceği Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu için geri sayım başladı.

Türkiye'nin en büyük bisiklet organizasyonlarından biri olan ve Ziraat Katılım, Kahve Dünyası, Bisan ve Türkiye Sigorta’nın katkılarıyla düzenlenen Geleneksel Yeşilay Bisiklet Turu'nun 11’incisi, 5 Mayıs Pazar günü yapılacak.

Yeşilay şubeleri, Yeşilay Spor Kulüpleri, gönüllüler ve bisiklet severlerin katılımıyla 81 ilde eş zamanlı yapılacak etkinlik, İstanbul’da Sarayburnu’ndan başlayıp Yedikule sahil yolu (Kennedy Cad.), Genç Osman Caddesi, 10. Yıl Caddesi, Topkapı, Edirnekapı, Ayvansaray, Balat ve Eminönü’nden geçerek Sepetçiler Kasrında sona erecek. “Sağlıklı yaşamın keyfini birlikte sürelim” sloganıyla düzenlenen tur, diğer illerde de şehrin önemli merkezlerinden geçerek Türkiye genelindeki bisikletseverleri bir araya getirecek...

Yeşilay Genel Başkanı Prof. Dr. Mücahit Öztürk, her yaştan profesyonel ve amatör bisikletseverin katılımına açık olacak etkinlikle ilgili şunları söyledi: “Hareketli yaşamı desteklemek ve bağımlılıkla mücadele amacıyla bu yıl on birincisini gerçekleştireceğimiz Yeşilay Bisiklet Turu’nda hep birlikte pedal çevirerek bağımlılıklara karşı farkındalık oluşturacağız. Tüm bisiklet severleri, katılımın her yıl giderek arttığı turumuza bekliyoruz.”