Geçtiğimiz günlerde, Almanya’da ağır bir trafik kazası geçiren ünlü sanatçı Uriel Salnaıtıs yoğun bakımdan çıktı.Erdoğan DEMİR / ALMANYA(İGFA) - Ünlü sanatçı Uriel Salnaitis, bugün yoğun bakımdan cıktı, normal odaya alındı ve hayati tehlikeyi atlattı. Tedavisine devam edilen ünlü sanatçının 4 yada 5 hafta sonra taburcu edilmesi bekleniyor . Eşi ve yakınları ile görüşen Gazeteci Murat Topçu’ nun verdigi bilgilere göre eşi ve yakınları Urielin anlamı Allahın ışığı olduğunu ismi gibi Allahın da Urieli koruduğunu dile getirdiler. Uriel Salnaıtıs’ in sağlığına kavuşmasına en çok sevineceklerinin hayranları olduğu aşikar.

Ünlü sanatçı kazadan önce yeni albüm hazırlıkları yapıyordu. Yeni albümünün de 2025 yılında çıkacağını belirtmişti. 13 sarkılık albüm sözleri ve müziği Sezen Aksu’ya ait , tutkulu , ikinci bahar , Hadi git , Sen Anladın Onu , daha çok sarkıların olduğu albüm heyecanla bekleniyor . Salnıtıs, bu şarkıların resmi iznini Sezen Aksu’dan almıştı.

Kım Wılde (" View From A Bridge ) 80 lerde dünyada ilk sıralarda olan şarkı Uriel tarafından Türkçe seslendirecek .

Kenara Gec isimli şarkı ilk defa seslendirilecek , Türkce sözleri Aysen ve Kemal Şimsekyay ait özel olarak, Urielle yazdı.

Uriel hem Almanca, hem de İngilizce seslendireceği Hot Chocolade , You Sexy Thiana , Indianer ,Nena Almanca Day By Day.

Regina 90 larda tüm dünyada ünlü olan Moskau Moskau Dschinnonus Khan Moskau Moskau, şarkısını Uriel Clup Dancede seslendirecek.

Eşinin ve yakınlarının yaptığı açıklamaya göre, Urielin KKTC ‘ye , Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ayrı bir aşkla ve sevgiyle bağli olduğunu, hayalinin de memleketine kesin dönüş yapmak olduğunu , kazadan öncede memleketine dönmenin mutluluğunu yaşadığını, bu kazadan sonrada bu kararının değişmeyeceğini inandıklarını söylediler .

Bilinci açılan ve esi ve yakınlarına konuşan, Urielin’ de kazadan öncede esiyle birlikte gecenin ilerleyen saatlerine kadar projelerini anlattı.

KKTC ,de müziğe devam edecegini, kendi müzik şirketi olan, Uriel Produktion’ da KKTC’ de yaşayan sanatçılara kapıyı acacağını eşi ve yakınlari ile paylaşmış.

2024 ne kadar Uriel Salnaıtıs için kötü olsa da geçmişe sünger çekip, geleceğe bakmak gerekiyor. Uriel Salnaıtıs’in eşi de Urielin bilinci acıldıktan sonra, parçalanan Mustang arabası yerine yeni bir Mustang araba almak istediğini belirtti. Hız tutkusundan asla vazgeçmediğini belirtti.

Uriel güçlü bir kisilik , o herseyin üstesinden gelir diyerek geleceğe umutla baktıklarını belirtti.

Biz de basın camiası olarak ünlü sanatçıya geçmis olsun dilerimizi sunuyoruz ve bundan sonraki müzik yaşamında başarılar diliyoruz.