Ferda Koçer yeni yaşını kutladı

Bursa'nın tanınmış güzellik uzmanı Ferda Koçer, yeni yaşını Çelik Palas Oteli Atatürk Palas'taki renkli partide dostlarıyla birlikte kutladı.BURSA (İGFA) - Kendi adını taşıyan güzellik merkezinde Bursalı hanımların güzelliğine güzellik katan Ferda Koçer, kolay unutulmayacak bir geceye daha imza attı.

Yeni yaşını Fatih Kılıçarslan organizasyonuyla Çelik Palas Oteli Atatürk Palas'taki partiyle kutlayan Koçer, gecede yakın dost ve akrabalarını ağırladı.

Onur Baytan'ın sahne performansı ve oryantal Bahar Özkök'ün danslarıyla renklenen gecede Ferda Koçer ise şıklığıyla adeta göz kamaştırdı.

O gece FSM'deki güzellik merkezini yine aynı bulvar üzerinde yer alan 3 katlı yeni adresine taşıyacak olmasını da kutlayan Koçer, sahneye gelen doğumgünü pastasının üzerindeki mumları büyük bir keyifle üfledi. Eğlencenin adeta tavan yaptığı gecede Koçer'in yaşadığı çifte mutluluk görülmeye değerdi.