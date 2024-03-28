Bursalı popçudan renkli klip

Uzun süren sessizliğini yeni şarkısı 'Kaç Vesait’ ile bozmaya hazırlanan pop müziğin Bursalı başarılı sesi Hakan Adanur, şarkısına İstanbul sokaklarında renkli bir klip çekti.BURSA (İGFA) - Son albümü 'Tilki Misali'nin ardından suskunluğunu yine sözü ve müziği kendisine ait olan 'Kaç Vesait’ ile bozmaya hazırlanan Hakan Adanur, yeni şarkısını dinleyicisiyle buluşturmak için gün sayıyor. Bu sırada ‘Kaç Vesait’in klibi için İstanbul sokaklarında kamera karşısına geçen Adanur, şarkının tüm enerjisini objektife yansıttı. Yeni eserine oldukça güvenen Adanur, "Yaklaşan yazın sıcaklığına uygun eğlenceli, enerjik, kıpır kıpır bir şarkı oldu. Bu yaz herkes Kaç Vesait ile dans edecek" dedi. Hakan Adanur imzalı 'Kaç Vesait’; 20 Nisan’da tüm dijital platformlarda yayında olacak.