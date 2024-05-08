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İlklerin kadın hakem ikilisi Avrupa Ligi Finali'nde

Uluslararası Türk kadın hentbol hakemliğinde ilklere imza atan hakem çifti Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, bir önemli bir adım daha atarak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçını yönetecek Avrupa Hentbol Federasyonu, Avusturya'nın Graz kentinde 12 Mayıs'ta oynanacak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçında Türk hakem ikilisini görevlendirdi

SPOR 08.05.2024, 10:57
İlklerin kadın hakem ikilisi Avrupa Ligi Finali'nde

Uluslararası Türk kadın hentbol hakemliğinde ilklere imza atan hakem çifti Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek, bir önemli bir adım daha atarak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçını yönetecek. Avrupa Hentbol Federasyonu, Avusturya'nın Graz kentinde 12 Mayıs'ta oynanacak EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçında Türk hakem ikilisini görevlendirdi.ANKARA (İGFA)- EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi Finalleri'nde 11 Mayıs'ta oynanacak ilk yarı final maçında Storhamar Handball Elite ve Neptunes Nantes takımları, ikinci yarı final maçında ise CS Gloria 2018 BN ile H.C. Dunarea Braila takımları karşılaşacak. 12 Mayıs Pazar Günü saat 19.00'da Raiffeisen Sportpark Graz'da oynanacak final maçını ise Pınar Ünlü Hatipoğlu ve Mehtap Şimşek ikilisi yönetecek.

Bu karşılaşma uluslararası arenada Türk kadın hakemliğinin ulaştığı en üst seviye olacak. Daha önce Ordulararası Dünya Şampiyonası da dahil dört kez dünya şampiyonalarında, dört kez Avrupa Şampiyonası'nda olmak üzere 500'ün üzerinde uluslararası maçta düdük çalan hakem ikilisi Pınar Ünlü Hatipoğlu ile Mehtap Şimşek, EHF 2022 Kadınlar Avrupa Ligi Finalleri yarı finalinde düdük çalarak bir ilke imza atmış, ardından EHF 2023 Kadınlar Şampiyonlar Ligi Final 4'te üçüncülük maçını yönetmişti.

"TÜRK HENTBOL KADIN HAKEMLİĞİNE KATKI SUNMAKTAN ÖTÜRÜ GURURLUYUZ"

HDI Sigorta Kadınlar Türkiye Kupası final maçını da yöneten hakem ikilisinden Mehtap Şimşek, "Ülkemizi yurt dışında böylesine büyük organizasyonda temsil etmek çok gurur verici. Final atmosferi, heyecanı anlatılamaz. En iyi şekilde görevimizi yapıp ülkemize dönmek istiyoruz. Bu anlamda bize destek veren Federasyon Başkanımız Uğur Kılıç'a ve MHK Başkanımız Hakan Küçükyılmaz ile MHK üyelerine çok teşekkür ediyoruz. Türk hentbol kadın hakemliğinin gelişimi açısından, hep daha ileri adımlar atmak gerekiyor. Bu yolda ilklere imza atmaktan ve Türk hentboluna katkı sunmaktan ötürü gurur duyuyoruz." dedi.

 "HAKEMLİK KARİYERİMİZ, HEP İLKLERİ YAŞATTI"

EHF 2024 Kadınlar Avrupa Ligi final maçını değerlendiren Pınar Ünlü Hatipoğlu da, "Her maç öncesi mutlaka çok heyecanlanırım. Tabii ki Avrupa Ligi Finalleri'ne giderken heyecan derecesi yükseliyor. Bizim hakemlik kariyeri, hep ilkleri yaşattı. Hem bize, hem de ülkemize. Bunun gururunu da ayrıca yaşıyoruz. Önce ailelerimize, sonra hem yurt içinde, hem yurt dışında bize inanan, destekleyen ve emek veren herkese teşekkürler. Bu gurur hepimizin. Görevimizi layıkıyla yerine getirmek istiyoruz. Hentbol dolu günlerde görüşmek üzere diyorum." şeklinde konuştu.

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