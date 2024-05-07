Konya'da köprülü kavşağın üst tarafı hizmete girdi

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin son dönemde şehre kazandırdığı dört köprülü kavşaktan biri olan İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’nın iki ay önce hizmete giren alt kısmının ardından üst bölümü de trafiğe açıldı.KONYA (İGFA) - Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, hızla gelişen ve büyüyen Konya’da trafiği rahatlatmak için önemli çalışmalar yürüttüklerini belirterek, bu kapsamda şehre kazandırdıkları 4 önemli köprülü kavşaktan birinin de İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı olduğunu anımsattı.

Konya için bir sözü daha yerine getirmenin mutluluğunu yaşadıklarını vurgulayan Başkan Altay, “Daha önce alttan geçişini verdiğimiz İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’mızın üst kısmını da trafiğe açarak hemşehrilerimizin hizmetine sunduk. Bu önemli projenin tamamlanmasıyla birlikte, İstanbul Yolu’nda kesintisiz bir trafik aksı oluştu. İstanbul Yolu’nu kullanan vatandaşlarımızı yol üzerinde hiçbir trafik ışığında beklemeden aktarma imkanımız oldu. Şehrimizin ulaşım alt yapısını güçlendirmek için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. İstanbul Yolu Fırat Caddesi Köprülü Kavşağı’mızın şehrimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.