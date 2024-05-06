Son Dakika

Atatürk'ün tarihi portresi MEB'in arşivinde

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılmış ve o tarihten bu yana okullarımızın sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan, bu yönüyle eğitim camiası açısından ayrı bir değeri olan tarihi Atatürk portresi muhafaza edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı'nın envanterine dahil edildi

GÜNDEM 06.05.2024, 13:00
Atatürk'ün tarihi portresi MEB'in arşivinde

Ressam Şeref Sonel tarafından Atatürk'ün çekilen bir fotoğrafı üzerinden sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılmış ve o tarihten bu yana okullarımızın sınıf duvarlarında, ders kitaplarının ilk sayfalarında yer alan, bu yönüyle eğitim camiası açısından ayrı bir değeri olan tarihi Atatürk portresi muhafaza edilmek üzere Millî Eğitim Bakanlığı'nın envanterine dahil edildi.ANKARA (İGFA) - 1961 yılında Ankara'da Kızılay Derneği binasında toplanan Atatürk'ün manevi kızı Prof. Dr. Afet İnan başkanlığında Harp Tarihi Dairesi Tarih Yazar Uzmanı Tevfik Bıyıklıoğlu, Ord. Prof. Enver Ziya Karal, Kızılay Derneği Müşavir Mimarı Muhittin Güreli, Ressamlar Derneği Başkanı Turgut Zaim ve Ressamlar Derneğinden Ressam Rami Uluer'den oluşan 6 kişilik komisyonun raporunda, Atatürk'ün fotoğrafının 75x95 ebadında büyütülmesiyle Ressam Şeref Sonel tarafından sulu boya renklendirme tekniğiyle yapılan portrenin, o güne kadar yapılmış tüm Atatürk resimlerinden daha önemli ve kıymet biçilemeyecek bir eser olduğu belirtiliyor. 

Cumhuriyetin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü zihinlerin ortak değeri kılan tarihî fotoğrafın, orijinaline uygun olarak çizildiğine dair komisyon raporunda şu ifadelere de yer veriliyor:

"Zevattan müteşekkil heyetimiz toplanarak ressam Şeref Sonel tarafından 30 sene evvel çekilmiş bir fotoğraftan büyütülüp renklendirilmiş 75x95 ebadındaki Atatürk portresini tetkik ederek aşağıdaki sonuçlara varmıştır: Bu tablo tamamen tarihidir, yani; Büyük Atatürk'ün o zamanki halini aslına tamamen uygun olarak ifadelendirmektedir. Yüz, göz ve saç rengi tamamıyla gerçeğe uygundur. İşleniş tarzı itibarıyla şimdiye kadar görülen Atatürk resimlerinin hepsinden daha üstün ifadelidir. Bu portrede Atatürk'ün iradesini, kudretini, azmini, asaletini, zekâsını, sevimliliğini ve büyük insanlığını bir arada görmek ve duymak mümkündür. Portrede kullanılan renkler gayet ahenkli ve iyi kıymetlendirilmişlerdir."

Komisyon raporunda ayrıca, "Netice: Bu eser yalnız tarihi kıymet olarak değil, aynı zamanda Türk milletine ve sanatkârlarına hakiki Atatürk'ü göstermesi bakımından kıymet biçilemeyecek değerde bir eserdir. Bu portrenin aslının taşıdığı kıymetlerden hiç kaybetmeden teksirinin temini çok mühimdir. Bu şaheser portrenin sahasında dünyaca şöhret yapmış ve güven kazanmış bir müesseseye büyük Atamızın ululuğuna yaraşır bir hassasiyetle çoğaltılması şarttır." değerlendirmesi yer alıyor.

Millî Eğitim Bakanlığınca söz konusu Atatürk portresinin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı'nda sergilenmesi planlanıyor.

Yorumlar (0)
15
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Galatasaray 35 96
2. Fenerbahçe 34 89
3. Trabzonspor 35 58
4. Başakşehir 35 55
5. Beşiktaş 35 54
6. Alanyaspor 35 49
7. Kasımpasa 35 49
8. Rizespor 35 49
9. Sivasspor 35 48
10. Antalyaspor 34 45
11. A.Demirspor 35 44
12. Samsunspor 35 42
13. Kayserispor 35 41
14. Ankaragücü 35 39
15. Karagümrük 35 37
16. Konyaspor 34 36
17. Gaziantep FK 35 35
18. Hatayspor 35 34
19. Pendikspor 34 30
20. İstanbulspor 35 16
Takımlar O P
1. Eyüpspor 33 72
2. Göztepe 33 69
3. Sakaryaspor 33 57
4. Bodrumspor 33 56
5. Ahlatçı Çorum FK 33 56
6. Kocaelispor 33 55
7. Bandırmaspor 33 50
8. Boluspor 33 50
9. Gençlerbirliği 33 50
10. Erzurumspor 33 44
11. Manisa FK 33 40
12. Ümraniye 33 40
13. Keçiörengücü 33 39
14. Tuzlaspor 33 37
15. Adanaspor 33 36
16. Şanlıurfaspor 33 35
17. Altay 33 9
18. Giresunspor 33 7
Takımlar O P
1. Arsenal 36 83
2. M.City 35 82
3. Liverpool 36 78
4. Aston Villa 36 67
5. Tottenham 35 60
6. Newcastle 35 56
7. Chelsea 35 54
8. M. United 34 54
9. West Ham United 36 49
10. Bournemouth 36 48
11. Brighton 35 47
12. Wolves 36 46
13. Fulham 36 44
14. Crystal Palace 35 40
15. Everton 36 37
16. Brentford 36 36
17. Nottingham Forest 36 29
18. Luton Town 36 26
19. Burnley 36 24
20. Sheffield United 36 16
Takımlar O P
1. Real Madrid 34 87
2. Girona 34 74
3. Barcelona 34 73
4. Atletico Madrid 34 67
5. Athletic Bilbao 34 61
6. Real Sociedad 34 54
7. Real Betis 34 52
8. Valencia 34 47
9. Villarreal 34 45
10. Getafe 34 43
11. Deportivo Alaves 34 41
12. Sevilla 34 41
13. Osasuna 34 39
14. Las Palmas 34 37
15. Celta Vigo 34 34
16. Rayo Vallecano 34 34
17. Mallorca 34 32
18. Cadiz 34 26
19. Granada 34 21
20. Almeria 34 17