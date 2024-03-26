SGM sakuralar eşliğinde bir bahar rüyasına davet ediyor

Agatha Christie’nin ünlü romanı “Doğu Ekspresinde Cinayet”, Nisan ayında Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi’nin sahnesinde tiyatroseverlerle buluşuyor. SGM Nisan programında ayrıca, Sakura Festivali Gala etkinliği de yer alıyor.İSTANBUL (İGFA) - Sabancı Üniversitesi Gösteri Merkezi (SGM), Nisan ayında iki önemli kültür&sanat aktivitesine ev sahipliği yapacak. Agatha Christie’nin efsaneler arasına girmiş romanından birçok kez beyazperdeye uyarlanan “Doğu Ekspresinde Cinayet” adlı kült eseri, tiyatro versiyonuyla 16 Nisan’da SGM’de sahnelenecek. Yazarın 1933 yılında İstanbul Pera Palas’ta kaleme aldığı ve bugüne kadar onlarca dile çevrilip, milyonlarca kişiye ulaşmış eseri bu kez tiyatroseverlerle buluşacak.

Çeviri ve adaptasyonunu Savaş Özdural’ın yaptığı, yönetmenlik koltuğunda Atilla Şendil ve Savaş Özdural’ın yer aldığı oyunda rolleri; Atilla Şendil-Savaş Özdural, Nazan Diper, Pelin Turancı, Oya İnci, Özdemir Çiftçioğlu, Hakan Akın, Ebru Karanfilci, Fatih Özacun, Ozan Dağara, Can Esendal, Ilgın Angın ve Kerem Tataroğlu üstleniyor. İzleyiciler; İstanbul’dan yola çıkan Doğu Ekspresi treninde işlenen vahşi bir cinayeti aydınlatmaya çalışan dünyanın en ünlü dedektifi Hercule Poirot’un gözünden sahnelenen 2 perde ve 2 saat süren oyuna tanıklık edecek.

CEM ADRİAN, SAKURA FESTİVALİ GALA ETKİNLİĞİ’NDE

Sabancı Üniversitesi, Türkiye ile Japonya arasındaki diplomatik ilişkilerin 100. yılında "Sakura Festivali Gala Etkinliği”ne ev sahipliği yapacak. Etkinlik, Türkiye’nin en büyük Sakura popülasyonuna sahip olan Sabancı Üniversitesi kampüsünde Geleceğe Söz Ver” Burs Programı kapsamında 2 Nisan 2024 tarihinde düzenlenecek.

“Sakura Festivali Gala Etkinliği”nde ünlü Japon grup “WA League” Japon kültürünün izlerini taşıyan çok özel bir performans gerçekleştirecek. Grubun ardından sahne, yeni neslin önemli seslerinden, söz yazarı ve besteci Cem Adrian’ınolacak.

Bu birbirinden değerli iki etkinliğin parçası olmak isteyen sanatseverler etkinliklerin biletlerine Biletix üzerinden erişilebilecek.