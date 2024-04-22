Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, Başkan Zeyrek’i ziyaret etti

Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek, İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli’yi konuk etti. MANİSA (İGFA) - Manisa İl Milli Eğitim Müdürü Mehmet Uğurelli, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Mimar Ferdi Zeyrek’e ziyarette bulundu. İl Milli Eğitim Müdürü Uğurelli, Manisalıların desteğiyle Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine seçilen Başkan Ferdi Zeyrek’i tebrik etti. Uğurelli, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinlikleri için hazırlanan davetiyeyi de takdim etti. Ziyareti nedeniyle Uğurelli’ye teşekkür eden Başkan Zeyrek de, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutladı. Başkan Zeyrek, “Manisa’mızda geleceğimizin teminatı çocuklarımızın mutluluğu ve yüzlerinin gülmesi için projeler üreteceğiz” dedi.