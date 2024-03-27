Mudanya Neo Tiyatro, Bursa'da çocuklarla buluştu

Neo Tiyatro'nun 'Kutu' Adlı Oyunu Bursa'daki çocuklarla buluştu.BURSA (İGFA) - Mudanya'da faaliyet gösteren Neo Tiyatro, Türkiye genelinde çocuklara yönelik sahnelediği "Kutu" adlı tiyatro oyununu, Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Hizmetler İl Müdürlüğü'ne bağlı Sırameșeler Çocuk Evleri Sitesi'nde bulunan çocuklarla buluşturdu.

Bu özel etkinlik, HND Yatırım Danışmanlık'ın katkılarıyla gerçekleşti. Etkinliğe, Çocuk Evleri Sitesi sakinleri, yetkilileri ve çalışanları büyük ilgi gösterdi.

Neo Tiyatro'nun Proje Tasarım ve Yönetmenliğini Mehmet Tamer Uyar üstlenirken, oyuncu kadrosunda ise Elif Özlem Uyar ve Emrecan Karabektaș yer aldı. Oyun çocukları eğlendirirken aynı zamanda keyifli vakit geçirmelerini de sağladı. HND Yatırım Danışmanlık Müdürü Rana Işıklar, Yönetmen Mehmet Tamer Uyar'a çiçekle teşekkür etti.