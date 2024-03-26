Kocatürk: Sesli tiyatro ile hayal gücünün sınırı yok

Dünya Tiyatro Günü dolayısıyla açıklamalar yapan Türkiye'nin ilk çocuklara özel sesli tiyatro platformu Tikutu'nun kurucusu ve tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk, tiyatronun ve sesli tiyatro eserlerinin çocukların zihinsel, duygusal ve sosyal becerilerini olumlu etkilediğini ve hayal gücünü geliştirdiğini paylaştı.İSTANBUL (İGFA) - Her yıl 27 Mart tarihi Dünya Tiyatro Günü olarak kutlanıyor. İnsanlığın en eski ve en etkili sanat formlarından biri olan tiyatro, hayal gücünün ve yaratıcılığın sınırsız evreni olarak yüzyıllardır insanlara ilham kaynağı oluyor.

Bu özel gün dolayısıyla açıklamalar yapan çocuklar için sesli tiyatro platformu Tikutu'nun kurucusu ve tiyatro sanatçısı Kemal Kocatürk, “Çağımızda teknoloji hızla hayatımızı kuşatmış durumda. Çocukların hayal dünyalarını çalan, onları görsel bir dünyanın kolaycılığına iten cep telefonları ve tabletler çocuklarımızı büyük bir sarmalın içine aldılar. Çocuklarımızı bu sarmaldan çekip kurtarmanın yolu edebiyatın eşsiz lezzetinde. Tikutu'nun tiyatronun büyüsünü ve sesli deneyimin keyfini birleştiren sesli tiyatroları çocukların zihinlerinde sınırsız dünyalar yaratmalarını ve hayal güçlerini geliştirmelerini sağlıyor. Aynı zamanda çocukların dil becerilerini, dikkatlerini ve konsantrasyonlarını, duygusal ve sosyal becerilerini geliştirmelerine de yardımcı oluyor” dedi.

İnsan yaşamının en erken dönemlerinden biri olan çocukluk evresi kişinin hayal gücünün sınırlarının çok geniş olduğu bir dönem olduğunu söyleyen Kemal Kocatürk, “Görsel imgelerin sınırlamasına girmeden, sadece ses ve müzik aracılığıyla hikayelerin canlanması, çocukların yaratıcı düşünme becerilerini ve problem çözme yeteneklerini geliştiriyor. Çoğu materyalin görsel olduğu ve hayal dünyasını sınırladığı dijital dünyada Tikutu ile çocukların hayal güçlerine alan tanımaya çalışıyoruz. Çocuklar hazır bir görsel materyali sindirmektense bir hikayeyi her dinlediklerinde hayallerinde yeni bir dünya oluşturabiliyorlar. Tikutu'nun sesli tiyatro eserleri, onlara hazır bir içerik sunmaktansa kendi hayal dünyalarında yapacakları yolculuklarda eşlik ediyor, empati, eşitlik gibi önemli değerleri öğrenmelerinde destek oluyor. Böylece çocuklar güvenli bir şekilde kendi hayal güçlerini kullanarak hem eğlenebiliyorlar hem de ihtiyaç duyacakları becerileri geliştirebiliyorlar” ifadelerini kullandı.