Kayseri Talas'ta etkinlikler iptal

Talas Kültür Sanat etkinlikleri, Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7,7 büyüklüğündeki şiddetli depremin ardından iptal edildi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri'nin Talas ilçesinde daha önce duyurusu yapılan şubat ayı etkinlikleri, güney ve güneydoğu bölgemizdeki 10 şehirde etkili olan depremin ardından durduruldu.

Kayseri Talas Belediyesi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, “Depremde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza bir kez daha Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Geçmiş olsun Türkiyem!” ifadelerine yer verildi.