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İşte 17 Nisan'da vizyona girecek filmler

Sinemaseverler 19 Nisan Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşuyor Bu Cuma vizyonda yer alacak filmler belli oldu Aksiyondan korkuya, dramdan komediye ve animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacakVizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1), Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2), Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (10 Lives), Tutsak Abigail (Abigail), İç Savaş (Civil War), Demon Slayer - To the Hashira Training, Arap Kadri, Aşk Filmi, Dali'yi Beklerken (Waiting for Dali), Çılgın Yolculuk (Fasel Men Lahazat), Nufer, Robot Düşleri (Robot Dreams), Kimsesiz ve Bulanık filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor İşte 19 Nisan Cuma günü vizyonunun öne çıkanları:Efsaneleşen Harry Potter serisinin iki bölümden oluşan son filmi Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1) ve Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2), Harry, Ron ve Hermione’nin Voldemort'un ölümsüzlük sırrını barındıran Hortkulukların arayışını konu ediniyor Uzun zamandır korkulan savaş başlamış ve Voldemort'un Ölüm Yiyicileri Büyü Bakanlığı'nın kontrolünü zorla ele geçirerek terör estirmektedir Seçilmiş kişi artık aranan kişidir ve Ölüm Yiyiciler Voldemort'a canlı olarak teslim etmek üzere onu aramaktadırlar Harry'nin tek umudu Voldemort onu bulmadan önce Hortkuluklar'ı bulmaktır İpuçlarını araştırdıkça neredeyse unutulmuş olan eski bir efsane ortaya çıkar: Ölüm Yadigarları efsanesi…Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (10 Lives), Meraklı Kedinin 10 Yaşamı, 9 canını da kaybedince eski hayatına geri dönebilmek için yeniden şans isteyen şımarık bir kedinin hikayesini konu ediniyor Dünyadaki arıları kurtarmak için deneyler yapan, tatlı ve çalışkan sahibi Rose’un aksine Beckett’ın hayatı sadece yiyerek ve yatarak geçer Dokuzuncu hayatını dikkatsizce kaybettikten sonra, kendisine ikinci bir şans verilmesi ve hatalarından ders çıkarabileceğini göstermesi için yalvarır Elbette talebi ilk başta reddedilir, beklenmedik bir anda Kapı Bekçisi onun yeni bir yaşam grubuyla dünyaya dönmesine izin verir Tabi hayata yeniden dönmesinin belirli koşulları olacaktır Haftanın korku filmlerinden Tutsak Abigail (Abigail), kaçırılıp izole bir malikaneye kapatılan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden birinin 12 yaşındaki balerin kızı, bir grup suçlu tarafından kaçırılır 50 milyon dolarlık fidye isteyen suçluların, parayı almak için yapmaları gereken tek şey kıza sadece 1 gece göz kulak olmaktır İzole bir malikaneye giden suçlular, burada giderek artan şiddetin içinde azalmaya başlar Çok geçmeden onlar malikanede düşündükleri gibi normal olmayan bir kız ile kilitli kaldıklarını fark ederler Yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Garland’ın üstlendiği İç Savaş (Civil War), Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu ve yerleşik gazetecilerin hayatlarının en büyük hikayesini anlatmak için yarıştığı yakın bir gelecekte geçiyor Federal hükûmete karşı ayaklanan eyaletler tarafından oluşturulan silahlı ittifak Batı Güçleri, başkente saldırmak üzeredir Bu süreçte dünyanın dört bir yanında vahşeti görüntüleyen savaş fotoğrafçısı Lee, içlerinde akıl hocalığını üstlendiği Jessie adında hevesli genç bir fotoğrafçının da bulunduğu küçük bir gazeteci grubu ile birlikte başkanla son bir röportaj yapma umuduyla Beyaz Saray’a gider Haftanın komedi filmlerinden Arap Kadri, karikatürist Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediniyor Özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise canlılar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da çomak sokar Bu durum Tarzan ile arasında çatışma yaşanmasına neden olur Deniz Denizciler’in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği Aşk Filmi, film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının hikayesini konu ediniyor Gece, hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadın olan Yaz, modellik yapmaktadır Tesadüf eseri yeni çekilecek olan bir aşk filmi için görüşmelere giden Yaz, deneme çekimi yapılacağı sırada filmin yönetmen Uzay ile tatlı bir inatlaşmaya girer Ancak bu inatlaşma ona, hayatını derinden etkileyecek ve unutamayacağı bir aşk acısı yaşatır

KÜLTÜR-SANAT 17.04.2024, 17:54
İşte 17 Nisan'da vizyona girecek filmler

Sinemaseverler 19 Nisan Cuma günü vizyona girecek yeni filmlerle buluşuyor. Bu Cuma vizyonda yer alacak filmler belli oldu.Aksiyondan korkuya, dramdan komediye ve animasyona önemli yapımların vizyonda olacağı Cuma günü, sinemaseverlere farklı dünyaların kapılarını aralayacak

Vizyonda yer alan filmlerin yanı sıra Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1), Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2), Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (10 Lives), Tutsak Abigail (Abigail), İç Savaş (Civil War), Demon Slayer - To the Hashira Training, Arap Kadri, Aşk Filmi, Dali'yi Beklerken (Waiting for Dali), Çılgın Yolculuk (Fasel Men Lahazat), Nufer, Robot Düşleri (Robot Dreams), Kimsesiz ve Bulanık filmleri sinemaseverlerin beğenisine sunuluyor.

İşte 19 Nisan Cuma günü vizyonunun öne çıkanları:

Efsaneleşen Harry Potter serisinin iki bölümden oluşan son filmi Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 1 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1) ve Harry Potter ve Ölüm Yadigarları: Bölüm 2 (Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2), Harry, Ron ve Hermione’nin Voldemort'un ölümsüzlük sırrını barındıran Hortkulukların arayışını konu ediniyor. Uzun zamandır korkulan savaş başlamış ve Voldemort'un Ölüm Yiyicileri Büyü Bakanlığı'nın kontrolünü zorla ele geçirerek terör estirmektedir. Seçilmiş kişi artık aranan kişidir ve Ölüm Yiyiciler Voldemort'a canlı olarak teslim etmek üzere onu aramaktadırlar. Harry'nin tek umudu Voldemort onu bulmadan önce Hortkuluklar'ı bulmaktır. İpuçlarını araştırdıkça neredeyse unutulmuş olan eski bir efsane ortaya çıkar: Ölüm Yadigarları efsanesi…

Çocukların ve animasyon tutkunlarının ilgisini çekecek Meraklı Kedinin 10 Yaşamı (10 Lives), Meraklı Kedinin 10 Yaşamı, 9.canını da kaybedince eski hayatına geri dönebilmek için yeniden şans isteyen şımarık bir kedinin hikayesini konu ediniyor. Dünyadaki arıları kurtarmak için deneyler yapan, tatlı ve çalışkan sahibi Rose’un aksine Beckett’ın hayatı sadece yiyerek ve yatarak geçer. Dokuzuncu hayatını dikkatsizce kaybettikten sonra, kendisine ikinci bir şans verilmesi ve hatalarından ders çıkarabileceğini göstermesi için yalvarır. Elbette talebi ilk başta reddedilir, beklenmedik bir anda Kapı Bekçisi onun yeni bir yaşam grubuyla dünyaya dönmesine izin verir. Tabi hayata yeniden dönmesinin belirli koşulları olacaktır.

Haftanın korku filmlerinden Tutsak Abigail (Abigail), kaçırılıp izole bir malikaneye kapatılan genç bir kızın hikayesini konu ediniyor. Yeraltı dünyasının en güçlü isimlerinden birinin 12 yaşındaki balerin kızı, bir grup suçlu tarafından kaçırılır. 50 milyon dolarlık fidye isteyen suçluların, parayı almak için yapmaları gereken tek şey kıza sadece 1 gece göz kulak olmaktır. İzole bir malikaneye giden suçlular, burada giderek artan şiddetin içinde azalmaya başlar. Çok geçmeden onlar malikanede düşündükleri gibi normal olmayan bir kız ile kilitli kaldıklarını fark ederler.

Yönetmenliğini ve senaristliğini Alex Garland’ın üstlendiği İç Savaş (Civil War), Amerika Birleşik Devletleri'nin çöküşün eşiğinde olduğu ve yerleşik gazetecilerin hayatlarının en büyük hikayesini anlatmak için yarıştığı yakın bir gelecekte geçiyor. Federal hükûmete karşı ayaklanan eyaletler tarafından oluşturulan silahlı ittifak Batı Güçleri, başkente saldırmak üzeredir. Bu süreçte dünyanın dört bir yanında vahşeti görüntüleyen savaş fotoğrafçısı Lee, içlerinde akıl hocalığını üstlendiği Jessie adında hevesli genç bir fotoğrafçının da bulunduğu küçük bir gazeteci grubu ile birlikte başkanla son bir röportaj yapma umuduyla Beyaz Saray’a gider.

Haftanın komedi filmlerinden Arap Kadri, karikatürist Tekin Aral'ın yarattığı Arap Kadri ve Tarzan karakterlerinin hikayesini konu ediniyor. Özgürlüğüne düşkün biri olan Arap Kadri, ormanda yaşayan, kural tanımaz bir adamdır. Tarzan'ın düzen kurduğu ormanda ise canlılar, düzenli bir yaşam sürmeye çalışır. Şehir yaşantısına uyum sağlayamayan Arap Kadri, ormana geldiğinde karşılaştığı düzenli yaşama da çomak sokar. Bu durum Tarzan ile arasında çatışma yaşanmasına neden olur.

Deniz Denizciler’in hem senaristliğini hem de yönetmenliğini üstlendiği Aşk Filmi, film çekimi için gittiği görüşmelerde hayatını değiştirecek şeyler yaşayan genç bir kadının hikayesini konu ediniyor. Gece, hayatı ve eğlenceye düşkün bir kadın olan Yaz, modellik yapmaktadır. Tesadüf eseri yeni çekilecek olan bir aşk filmi için görüşmelere giden Yaz, deneme çekimi yapılacağı sırada filmin yönetmen Uzay ile tatlı bir inatlaşmaya girer. Ancak bu inatlaşma ona, hayatını derinden etkileyecek ve unutamayacağı bir aşk acısı yaşatır.

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