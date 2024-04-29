Bursa Devlet Tiyatrosu'nda bu hafta

Bursa Devlet Tiyatrosu, tiyatroseverler için haftalık programını yayımladı.BURSA (İGFA) - Bursa Devlet Tiyatrosu bu hafta; “Lobotomobilin Üç Seferi ”, “Mai ve Siyah” ve “Harikalar Mutfağı” AVP Sahnesinde, “Sonum Başlangıcımdır” Feraizcizade Oda Tiyatrosunda sanatseverlerle buluşacak.

“Lobotomobilin Üç Seferi” AVP Sahnesi'nde, 30 Nisan ve 1 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de, ”Mai ve Siyah” 2 ve 3 Mayıs tarihlerinde saat 20.00’de, 4 Mayıs tarihinde saat 15.00 ve 20.00’de, “Hariklar Mutfağı” 5 Mayıs tarihinde saat 14.00’de, “Sonum Başlangıcımdır”, 30 Nisan ve 01 Mayıs tarihlerinde saat 18.00’de Feraizcizade Oda Tiyatrosunda perde açacak.

“HARİKALAR MUTFAĞI ANKARA TURNESİNDE”

Bu arada “Harikalar Mutfağı” ” 19. Ankara “Küçük Hanımlar ve Küçük Beyler” Çocuk Tiyatroları Festivali kapsamında 29 Nisan tarihinde saat 11.00 ve 14.00’de, “Devlet Tiyatroları Pursaklar Sahnesi”nde tiyatroseverlerle buluşacak.