Yalınayak Sokrates Muratpaşa’da sahnelendi

Antalya Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Aktiffelsefe Antalya Şubesi Lotus Tiyatro’nun ‘Yalınayak Sokrates’ isimli tiyatro oyununun gösterimine katıldı.ANTALYA (İGFA) - Maxvell Anderson’un Sokrates’in Savunması’ndan yola çıkarak yazdığı ‘Yalınayak Sokrates’, Aktiffelsefe Antalya Şubesi Lotus Tiyatro oyuncuları tarafından sahnelendi.

Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda gerçekleşen gösterime Başkan Uysal’ın yanı sıra Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İdris Taş, Aktiffelsefe Kültür Derneği Genel Başkanı Oya Uysal da katıldı. Muratpaşa Belediyesi’nin kısa adı MAG olan Muratpaşa Afet Gönüllü programında iş birliği yaptığı GEA Arama Kurtarma üyelerinin de izlediği oyun, büyük beğeni topladı. Oyun gösterimin ardından dakikalarca alkışlandı.