“Kadının Gücü” resim sergisi Nikomedia Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu

29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi’nin gerçekleştirdiği Nurşen Türüng Tarkın’ın “Kadının Gücü” resim sergisi İzmit Belediyesi Nikomedia Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştuKOCAELİ (İGFA) - İzmit Belediyesi sanata ve sanatçıya değer vererek halkı sergilerle buluşturmaya devam ediyor. 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesi’nin gerçekleştirdiği, 35 adet yağlı boya eserinden oluşan Nurşen Türüng Tarkın’ın “Kadının Gücü” resim sergisi Yunus Emre Kültür Merkezi’ndeki Nikomedia Sanat Galerisi’nde sanatseverlerle buluştu. Kadın temalı sergi 17 Mayıs Cuma gününe kadar ziyarete açık olacak.

“HERKESİN GÖRMESİ GEREKİYOR”

Sergi açılışında konuşan 29 Ekim Kadınları Derneği kurucu başkanı Gülşen Müstecaplıoğlu, “Bugün çok güzel bir sergi açtık. Herkesin görmesi gerektiğine inanıyorum. Bize destek veren Fatma Kaplan Hürriyet Başkanımıza ve Kültür Müdürlüğüne teşekkür ediyorum. Kendimizi temsil etmemize fırsat verdiler” ifadelerini kullandı. Eserlerin sahibi Nurşen Türüng Tarkın, “Resimlerimi evde o anki duygularımla yapıyorum. Geldiğiniz için teşekkür ediyorum” dedi.

“SADECE BİR SANAT SERGİSİ DEĞİL”

İzmit Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Ufuk Aktürk, “Bu sergi, ziyaretçilerine kadın gücünün farklı boyutlarını keşfetme imkanı sunmaktadır. Kadının Gücü sergisi sadece bir sanat sergisi olmanın ötesinde toplumdaki kadının algısı ve gücüne dair özveri oluşturmaya katkıda bulunuyor. Bu güzel sergiyi bize sunan 29 Ekim Kadınları Derneği Kocaeli Şubesine, eserleriyle bizleri büyüleyen Nurşen Türüng Tarkın’a ve katkısı bulunan herkese teşekkürlerimi sunuyorum” şeklinde konuştu.