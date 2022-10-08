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Burak Akan "Yılın En Efsane Yönetmeni" ödülünü aldı!
Ukrayna kaynaklı Legend Fashion Magazin Dergisi Türkiye'de Yılın Efsanelerini seçti.
KÜLTÜR-SANAT 08.10.2022, 12:03
Oksana Kuznetsova tarafından düzenlenen ve sunuculuğu Bahar Erensayın ile Tayyar Işıksaçan'ın üstlendiği gecede "Yılın En Efsane Yönetmeni" Ödülünün Sahibi Burak Akan oldu.
Ödullerine bir yenisini ekleyen ünlü yönetmen Burak Akan Gecede şıklığıyla göz doldurdu.
Akan : Mükemmel bir gece. Harika defileler izledik. Sevgili Oksana Kuznetsova'ya gerçekleştiği bu gece için ayrıca teşekkür ediyorum.
Gecede Murat Serezli,İlyas Salman, Serpil Tamur, Uğur Arslan,Alara, Aydilge,Ferah Zeydan,Ozan Koçer ve Güvenç Kurtar gibi bir çok ünlü isim ödül aldı.
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