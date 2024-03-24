Zorunlu uygulama 1 Nisan'da sona eriyor
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor
Zorunlu kış lastiği uygulaması 1 Nisan'da sona eriyor.ANKARA (İGFA) - Hatırlanacağı gibi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Karayolları Trafik Kanunu gereği yolcu ve eşya taşımalarında kullanılan araçların kış lastiği takmaları, illerin hava ve iklim şartlarına göre yılın belirli dönemi için zorunlu tutuluyor.
Bu kış İstanbul'da 25 Kasım 2023, Türkiye genelinde ise 1 Aralık 2023'te başlayan kış lastiği takma zorunluluğu uygulaması, 1 Nisan Pazartesi günü sona erecek.
Araçların denetimi ise, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nın yetkilendirdiği personelin yanı sıra Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı, Ticaret Bakanlığı'nın sınır kapılarındaki birimleri ve belediyelerin denetim birimleri tarafından yapılıyor.
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