Uzaydan ilk söz: İstikbal göklerdedir!

Uzay yolculuğunun başlaması sonrasında astronotlarla ilk iletişim sağlandı. İlk Türk astronot Alper Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözü "İstikbal göklerdedir" oldu.ANKARA (İGFA) - SpaceX, Uluslararası Uzay İstasyonu'na doğru 36 saat sürecek yolculuğuna başlayan Dragon kapsülünde bulunan Ax-3 ekibinin ilk duygu ve düşüncelerini X hesabından canlı olarak yayınladı.

Gezeravcı'nın uzaydaki ilk sözleri, "Türkiye'nin insanlı ilk uzay misyonu için ilk Türk'ün uzaya adım attığı şu anda Yüce Ata'mızın sözüyle bu anı başlatmak istiyorum: Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün dahiyane sözü; İstikbal göklerdedir" şeklinde oldu.

İşte videonun 12:39 dakikasında yer olan Gezeravcı'nın uzaydan ilk sözleri:

Watch live as the Ax-3 astronauts check in from orbit https://t.co/WnEtcsGxzU— SpaceX (@SpaceX) January 18, 2024

Öte yandan Türkiye Uzay Ajansı da, Gezeravcı'nın bu sözlerini "Dış uzayda söylenebilecek en güzel söz" olarak sosyal medya hesabı üzerinden alıntılayarak yeniden yayımladı.

İlk Türk astronot Gezeravcı'yı da taşıyan Dragon kapsülünün Türkiye yerel saatiyle 20 Ocak Cumartesi günü saat 13.15'te, (ABD yerel saatiyle Cumartesi sabahı 05.15) civarında Uluslararası Uzay İstasyonu'na varması bekleniyor.

Yolculukla ilgili güncel bilgiler SpaceX firmasının sosyal medya hesabı ile Ax-3 misyonunun uzay yolculuğunun "https://www.spacex.com/follow-dragon" linkinden takip edilebiliyor.