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Geleceğin bilim insanları CERN’le ilişkili bilim insanları ile buluştu

Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarını yöneten araştırma kuruluşu CERN’ün (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) düzenlediği yarışmada ödüle layık görülen Adana Fen Lisesi öğrencileri, Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığınca gerçekleştirilen “CERN’ün 70 Yılında Türkiye-CERN İlişkileri ve Ankara Üniversitesinin Rolü” başlıklı panelde, alanında dünya çapında çalışmalar yürüten önemli bilim insanları ile buluşarak hayallerini gerçekleştirdi

EĞİTİM 10.05.2024, 11:57
Geleceğin bilim insanları CERN’le ilişkili bilim insanları ile buluştu

Dünyanın en büyük parçacık fiziği laboratuvarını yöneten araştırma kuruluşu CERN’ün (Avrupa Nükleer Araştırma Merkezi) düzenlediği yarışmada ödüle layık görülen Adana Fen Lisesi öğrencileri, Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığınca gerçekleştirilen “CERN’ün 70. Yılında Türkiye-CERN İlişkileri ve Ankara Üniversitesinin Rolü” başlıklı panelde, alanında dünya çapında çalışmalar yürüten önemli bilim insanları ile buluşarak hayallerini gerçekleştirdi.ANKARA (İGFA) - Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, geçtiğimiz hafta Adana Fen Lisesine yaptığı ziyarette görüştüğü Red Apple Takımı üyesi öğrencilere, onları Ankara Üniversitesinin ilgili hocaları ile buluşturma sözü verdi. Ünüvar, takım üyelerini, Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanlığı tarafından düzenlenen “CERN’ün 70. Yılında Türkiye-CERN İlişkileri ve Ankara Üniversitesinin Rolü” konulu panele davet etti. Öğrenciler, alanında dünya çapında çalışmalar yürüten akademisyenlerin yer aldığı panele sınıflarından çevrim içi olarak katıldı.

Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Türkiye’de ilk fen fakültesi, ilk fizik bölümü, ilk fizik mühendisliği bölümü ve ilk Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsünün Ankara Üniversitesi bünyesinde kurulduğunu anımsattı.

Türkiye’nin ilk araştırma amaçlı elektron hızlandırıcısına dayalı ışınım kaynağı merkezi olan Türk Hızlandırıcı ve Işınım Laboratuvarı TARLA’da yerli ve milli imkânlarla geliştirilen elektron hızlandırıcısının önceki gün devreye alındığına dikkat çeken Ünüvar, bunun hem Ankara Üniversitesi hem ülkemiz hem de insanlık için çok önemli bir kazanım olduğunu vurguladı.

CERN ile Ankara Üniversitesi arasındaki kurumsal ilişkilerin ilk kez 1997 yılında başladığı bilgisini veren Ünüvar, “Bizim sürekli CERN ile diyalogda olan hocalarımız var. Onlar önemli çalışmalara imza atıyorlar. Biz CERN’ün bir parçasıyız. Bir müddet sonra şöyle bir hayalimiz de var. Nasıl ki insanlar ‘CERN’e gidiyoruz, orada yayınlar yapıyoruz, araştırmaların bir parçası oluyoruz’ cümlesini kuruyorlarsa bir müddet sonra onlara ‘TARLA’nın bir parçasıyız, TARLA’nın araştırmalarına katılıyoruz’ cümlelerini kurdurmak da önemli hedeflerimizden bir tanesi” diye konuştu.

“GENÇ NÜFUSU BİLİMLE, TEKNOLOJİYLE BULUŞTURMAMIZ GEREKİYOR”

Türkiye’nin genç bir nüfusa sahip olduğuna dikkat çeken Ünüvar, “Genç birikimli, atak, üretken ve meraklı bir nüfusa sahibiz ama genç nüfusu bilimle, teknolojiyle ve üretkenlikle buluşturmamız gerekiyor. Onun için de belki üniversitelerle liseleri, yetenekli gençleri buluşturmak gerekir diye düşünüyorum” ifadelerini kullandı.

Geçtiğimiz hafta Adana Fen Lisesini ziyaretinde, orada stantlar kuran öğrencilerin TEKNOFEST’le, CERN’le olan ilişkilerinden bahsettiğini kaydeden Ünüvar, sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Red Apple Takımı’na ‘inşallah sizi üniversitemizle buluşturmak isterim’ dedim. Tevafuk bugün CERN ile 70. yıl etkinliği olduğu için onlarla temas kurduk ve çevrim içi katılmalarını sağladık. Onları inşallah Ankara’da da misafir etmek isteriz. Onlar fizik, fizik mühendisliği, nükleer enerji sistemleri, TARLA ve Hızlandırıcı Teknolojileri Enstitüsü ile de temas kursun itiyoruz. Çünkü onların ülkemizin, hatta insanlığın geleceği olan araştırmalara imza atacağına da yürekten inanıyorum.”

Ankara Üniversitesi Araştırma Dekanı Prof. Dr. Kaan Orhan ise, Cumhuriyetin ilk üniversitesi olan Ankara Üniversitesinin, temel bilim ve teknoloji alanlarında öncü çalışmalarını ilk günden itibaren sürdürdüğünü ve ülkemizde bünyesinde fizik ve fiziğe dayalı teknolojiler konusunda en çok bilimi barındıran üniversite olduğunu vurguladı.

Programa sınıflarından, CERN’ün ödül olarak takdim ettiği teleskop önünden bağlanan Red Apple Takımı üyesi öğrenciler de başarılarından ve hedeflerinden bahsetti.

Takımın kurucusu ve kaptanı Adana Fen Lisesi 11. sınıf öğrencisi Deniz Burak Erdem, projelerinin amacını, eğitimde dezavantajları olan bir bölgeye giderek fizikle ilgili eğitim vermek, onların ufkunu açmak ve saklı potansiyelleri keşfetmek olarak açıkladı. Bu doğrultuda bir köy okuluna gittiklerini, bulut odası deneyini yaptıklarını aktaran Erdem, “Onlara birtakım temel fizik deneyleri göstererek ilgi ve meraklarını ölçtük. Bunun sonucunda da 68 farklı ülkeden 371 takımın katıldığı yarışmada kısa listeye girdik. CERN laboratuvarı tarafından arkamızda görmüş olduğunuz bu teleskopa layık görüldük” diye konuştu.

Erdem, Ankara Üniversitesinde CERN’le çalışan bilim insanları ile buluşmaktan büyük mutluluk duyduklarını da ifade etti.

Panel, açılış bölümünün ardından Mühendislik Fakültesi Fizik Mühendisliği Bölümü Fizik Mühendisliği Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Yavaş’ın, “Kuruluşundan Günümüze CERN’ün 70 Yılı” başlıklı sunumu ile devam etti.

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