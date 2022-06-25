Ticaret Bakanlığı'ndan e-ihracat'a tam destek

Yüksek kur nedeniyle son 2 yılda büyük bir ivme kazanan e-ihracat pazarı, geçen yıl yüzde 2,5 kat büyüme gösterdi. Yüksek döviz girdisi nedeniyle girişimcilerin iştahını kabartan e-ihracat pazarı, Ticaret Bakanlığı’nın sağladığı önemli tanıtım destekleri ile yurtdışına açılmada başarılı olmanın kriterlerini içeriyor.İSTANBUL (İGFA) - Pandemi ile birlikte hayatımıza giren ve popülerleşmesini devam ettiren e-ihracat pazarı, devlet tarafından desteklenmeye devam ediyor. Şirketler ise ihracatın desteklendiği bu dönemde, e-ihracat süreçlerini yönetmeye ve geliştirmeye çalışıyor.

Dijital reklam harcamalarını kapsayan tanıtım teşvikleri ile şirketlerin kısa zamanda büyük yol kat ettiklerini belirten Dijital Pazarlama Okulu Kurucusu Yasin Kaplan, “E-ihracatta büyümenin en önemli anahtarı, Facebook, İnstagram ve Google reklamlarıdır. Dijitalleşen sektörde hedef kitleye bu mecralarla doğrudan ulaşmak mümkün. Çağın gerekliliğine uyarak, bu konuda çalışmalar yürüten Ticaret Bakanlığı’nın tanıtım desteği büyük önem arz ediyor. - Bu destekler sayesinde şirketler 4 yıl boyunca istenilen sayıda ülkede sosyal medya reklamları, Google reklamları, pop-up reklamları, dergi, gazete ve TV reklamları dahil olmak üzere tanıtım desteğinden faydalanabilirler. Tanıtım harcamalarının yüzde 60’ını, 250 bin dolara kadar olan kısmını devlet karşılıyor. Destek kapsamında öncelikli ülkeler mevcut. Bu hedef ülkelerde e-ihracat yapılıyorsa desteklerin oranı artıyor” dedi.

Dijital reklam harcamalarını kapsayan tanıtım teşviklerinde kriterleri sıralayan Kaplan, şöyle konuştu:“ Bu süreçte destekleri alabilmek için markanın Türkiye’de tescilli olması gerekiyor. Tanıtım yapacağı ülkenin en azından marka tescili başvurusu olmalı. Burada tanıtım yapılacak ülkeyi seçmek önemli. Seçilen ülkede sunduğunuz ürün veya hizmete talep var mı, hacimleri ne kadar, hangi sosyal medya uygulamaları kullanılıyor gibi soruların araştırılması gerekiyor” dedi.