TBMM Başkanı Şentop'tan DBP'li Aydeniz'e sert tepki

TBMM Başkanı Prof. Dr. Mustafa Şentop, DBP Diyarbakır Milletvekili Salihe Aydeniz'in Kadıköy'de düzenlenen izinsiz gösteri sırasında, görevli polis memuruna yumruk atmasıyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.ANKARA (İGFA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, dokunulmazlığın milletvekillerinin şahsına tanınmış bir suç işleme özgürlüğü olmadığının altını çizdi.

"Bir milletvekilinin polise karşı bu davranışı asla müsamahayla karşılanamaz; haddini bilmezliktir" diyen Şentop, "Bilhassa bir milletvekili tarafından yapılmış olması çok vahim. Milletvekillerinin bir dokunulmazlığı var, dokunulmazlık milletvekillerini şahsına tanınmış bir suç işleme, suçtan muaf olma özgürlüğü değildir. Dokunulmazlık; parlamento çalışmalarını, güvence altına almak için verilmiş olan bir imkandır, parlamento için verilmiş bir imkandır. Onun için bir milletvekilinin dokunulmazlık zırhını suistimal ederek böyle bir harekette bulunması çok büyük bir haddini bilmezliktir" diye konuştu.

https://twitter.com/MustafaSentop/status/1536606326427734018

"Şahsi kanaatim bu konuyla ilgili olarak dokunulmazlığın kaldırılmasıdır" diyen Şentop, "Meclis Başkanlığına geldiği takdirde biz bunu Karma Komisyonu'na havale ediyoruz. Karma Komisyon'da daha sonra yetki ve Genel Kurul'da. Bu konuda ancak şahsi görüşümü söyleyebilirim. Böyle bir suç konusunda bence dokunulmazlığın kaldırılması ve gereken cezanın verilmesi gerekir. Bir milletvekilinin polise karşı bu şekilde bir hareketi asla müsamahayla karşılanmamalıdır" dedi.