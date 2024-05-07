Kocaeli 'de zabıta ekiplerinden konteyner uyarısı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, çöp konteynerinde çıkan yangını büyümeden önlediKOCAELİ (İGFA) - İzmit’te Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekiplerinin dikkati sayesinde yanan çöp konteyneri büyümeden önlendi. Ömer Türkçakal Bulvarı’nda devriye gezen Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, bölgedeki bir çöp konteynerinin yandığını fark etti. Konteynere atılan mangal küllerinin yangına neden olduğunu tespit eden ekipler, yangın söndürme tüpüyle kısa sürede alevleri söndürdü.

MANGAL KÖZLERİNİ ÇÖPE ATMAYIN

Zabıta ekipleri, mangal yapan vatandaşların közlerini söndürmesini ve tamamen sönmeden, sigara ve yanıcı maddelerin çöp konteynerine atılmaması konusunda vatandaşları uyardı.