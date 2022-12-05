Taciz ateşleri cezasız kalmadı! 5 terörist etkisiz!

Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist düzenlenen operasyonla etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Kahraman Mehmetçik, teröristlerin taciz ve saldırı girişimlerine misliyle karşılık vermeye devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Suriye'nin kuzeyindeki Barış Pınarı, Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı bölgelerine taciz ateşi açan 5 PKK/YPG'li terörist başarılı bir operasyonla etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

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