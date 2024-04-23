PTT'den 23 Nisan'a özel pul

PTT AŞ tarafından “Çizgi Kahramanlar (İbi)” konulu anma pulu ve ilkgün zarfı 23 Nisan 2024 tarihinde tedavüle sunuldu. İSTANBUL (İGFA) - PTT AŞ, 23 Nisan 2024 tarihinde "Çizgi Kahramanlar (İbi)" konulu 2x20 TL (36 x 52 mm boyutunda) bedelli anma pulu ile söz konusu pula ait 60 TL bedelli ilkgün zarfı ve 2x40 TL bedelli maksimum kartı abone sayısı kadar PTT iş yerlerinde, PTT AŞ’ye ait www.filateli.gov.tr web adresinde satışa sundu.

Söz konusu filatelik ürünlerin satışı ile aynı tarihte Ulus PTT Müdürlüğü/ANKARA adresinde "Çizgi Kahramanlar (İbi) 23.04.2024 ANKARA" ibareli ilkgün damgası 09:00-16:00 saatleri kullandırılmaya başlandı.