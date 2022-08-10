Şehitlerimizin kanı yerde kalmıyor! Taciz ateşlerine misliyle cevap: 13 terörist etkisiz!

Pençe Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı, Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı'nda da 8 PKK/YPG'li olmak 13 terörist etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, bütün terör inlerini yerle bir ettiklerini ve etmeye devam edeceklerini belirterek, "Tek bir şehidimizin bile kanı yerde kalmayacak!" mesajı verdi.

Irak’ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK’lı terörist etkisiz hâle getirildiğini belirten Bakanlık, huzur ve güvenliğin teminatı olan Komandoların da Fırat Kalkanı ve Barış Pınarı bölgelerine saldırı girişiminde bulunan 8 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Mücadelemiz azim ve kararlılıkla sürecek. Operasyonlarımız hız kesmeden devam edecek!" denildi.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1557378377467789312