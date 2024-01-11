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Sakarya'da her atık ekonomiye kazandırılıyor

GÜNDEM 11.01.2024, 15:50
Sakarya'da her atık ekonomiye kazandırılıyor

SEKAY’la bir yılda 360 bin ton katı atıktan 67 Milyon kilovat enerji üretimiSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi SEKAY projesi kapsamında 2023 yılında 360 bin ton katı atığı elektrik enerjisine dönüştürerek 90 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üretti.

Şehrin 6 farklı noktasında bulunan katı atık aktarma istasyonundan gelen atıklardan toplamda 67 Milyon kW elektrik üretildi. Ayrıca tesiste 8 bin ton geri dönüştürülebilir atıkları tekrar ekonomiye kazandırıldı.

Çevreye duyarlı bir yönetim anlayışıyla çalışan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, çöpten elektrik enerjisi üretmeye devam ediyor.Büyükşehir Belediyesinin son teknolojik sistemle kurduğu SEKAY projesi 2023 yılında 360 bin ton katı atığı elektrik enerjisine dönüştürerek 67 Milyon KW elektrik üretimi sağladı. 6 farklı noktasında bulunan katı atık aktarma istasyonundan gelen atıklarla 90 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üreten SEKAY ayrıca 8 bin ton kâğıt, cam, plastik, metal gibi geri dönüştürülebilir atıkları tekrar ekonomiye kazandırdı.

Konu ile ilgili Büyükşehir Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Tüketim kültürünün neden olduğu olumsuzlukları minimum seviyeye indirmek, çevreyi korumak ve atıklardan ürettiği enerjiyle ülke ekonomisine katkı sağlamak amacıyla inşa edilen SEKAY projesi 2023 yılında 360 bin ton katı atığı elektrik enerjisine dönüştürdü. 67 Milyon KW elektrik üreten tesis 90 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık gelen enerji üretimi sağladı. Bunun yanı sıra dönüştürülebilir atıklarda, 8 bin ton kâğıt, cam, plastik, metal gibi atıklar tekrar ekonomiye kazandırıldı.İnsanı merkeze alan bir anlayışla hareket eden, çevre projeleriyle ülkenin örnek gösterilen belediyelerinden biri olan Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sıfır atık yönetimiyle şehrin doğasını koruyarak çöpten enerji üretmeye devam edecektir” ifadelerine yer verildi.

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