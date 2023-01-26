Rize'de 300 bitki türü üretiliyor

Rize Belediyesi tarafından oluşturulan sera alanında 300 bitki türü üretilip belediye tarafından şehrin farklı noktalarında peyzaj çalışmalarında kullanılıyor.RİZE (İGFA) - Rize Belediyesi şehrin kentsel dönüşümüne, alt yapısına ve sosyal faaliyetlerine önem verirken üretim çalışmalarını da arttırarak sürdürüyor. Engindere mahallesinde bulunan 14 dönümlük sera alanında içerisinde toplamda 650 metrekarelik kapalı alana sahip 4 adet sera ve açık alan bahçelerinde 300 bitki türü üretiliyor.

Ağaç, meyve fidanı, çiçek, tıbbi ve aromatik bitkilerden oluşan 300 tür, belediyenin peyzaj çalışmalarında şehrin farklı noktalarında kullanılıyor. Rize Belediyesi kendi ürettiği bitkileri hem kendi çalışmalarında kullanıyor hem de isteyen vatandaşlara satış imkanı da sunuyor.

30 çeşit yerli ve ata tohumunun üretildiği alanda, bu türler yetiştirilip gelecek kuşaklara aktarılıyor.

Rize Belediyesi Mangal Kömürü ve Enerji Üretim Tesisi’nde gelen çay çöpünden üretilen odun sirkesinin ve karbonun bitkilerin gelişimi ve toprağın organik minareler açısından zenginleşip verimliliği üzerinde Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi’yle birlikte bilimsel çalışmalar yürütülüyor.

Kadın personellerin bakım, budama, dikim ve gübreleme çalışmalarını yürüttüğü sera alanında bulunan 300 bitki türünün tamamının satışa açık olduğu ve vatandaşların da bu yönde taleplerinin karşılandığı belirtiliyor. Aynı zamanda belediye çalışmalarında kullanılan bitki türlerinin büyük çoğunluğu da sera alanında üretiliyor ve belediye bütçesine ciddi oranda katkı sağlanıyor.