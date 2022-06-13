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Pençe Kilit'ten bir acı haber
GÜNDEM 13.06.2022, 15:09
Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda P.Uzm.Çvş. Ramazan Gök şehit olduANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde, 13 Haziran 2022 tarihinde, teröristlerce yapılan taciz atışı sonucunda Piyade Uzman Çavuş Ramazan Gök'ün şehit olduğunu duyurdu.
Bakanlık, paylaşımında, "Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah’tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" ifadelerine yer verdi.
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