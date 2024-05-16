Hırdavat sektörünün liderleri TÜYAP'ta buluştu

Bağlantı elemanları ve hırdavat sektörünün lider isimleri, 9-12 Mayıs tarihleri arasında RX TÜYAP organizatörlüğünde İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde bir araya geldi.BURSA (İGFA) - Bağlantı Elemanları Sanayici ve İş İnsanları Derneği (BESİAD) ve RX TÜYAP iş birliğinde gerçekleşen Avrasya Endüstriyel Bağlantı ve Sabitleme Elemanları Fuarı Fastener Expo Eurasia, TİM Başkanı Mustafa Gültepe, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkan Vekili ve HISİAD Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Tecdelioğlu ile BESİAD Yönetim Kurulu Başkanı Sinan Topuk’un da katılımlarıyla İstanbul TÜYAP Fuar ve Kongre Merkezi'nde sektörün önde gelen firmalarını bir araya getirdi.

Bağlantı elemanlarından hammadde teknolojileri, yüzey işlem, ısıl işlem, makine ve yardımcı malzeme ekipmanlarına kadar geniş bir yelpazede lider markaların katılımcı olduğu Fastener Expo Eurasia, başta Avrupa ve yakın coğrafya olmak üzere uluslararası ziyaretçi ve alım heyetini de ağırlayarak, işbirlikleri ve ticari ilişkilerin gelişmesine önemli katkılar sağladı.

4 gün boyunca ulusal ve uluslararası sektör temsilcilerini bir araya getiren fuar hakkında değerlendirmelerde bulunan BESİAD Başkanı Sinan Topuk, “Bu sene 8.000 metrekarelik tek sergi alanında, yarısını derneğimiz üyelerinin oluşturduğu toplamda 116 firmanın katılımıyla yaklaşık 90 ülkeden binlerce ziyaretçiyi ağırlama şansı bulduk. Avrasya Hırdavat Fuarı ile eş zamanlı düzenlenen fuarımız, sektörün tüm paydaşlarına geniş bir iş ağı kurma ve işbirliği fırsatları sunuyor. Üyelerimizin görüş ve önerilerini alarak yön verdiğimiz çalışmalarımızla, sektörümüz Avrupa'nın en büyük ikinci gücü olma yolunda önemli adımlar atmaya devam ediyor. Bu yılki fuarlarımızda geçen yıla göre yabancı ziyaretçi sayısında yüzde 30’luk önemli bir artış yaşadık. Fastener Expo Eurasia ve eş zamanlı düzenlenen Avrasya Uluslararası Hırdavat Fuarı 300’den fazla stantlı katılımcıya ev sahipliği yaptı. Başarıyla geride bıraktığımız organizasyonumuza katkıları için özellikle TİM Başkanımız Sayın Mustafa Gültepe’ye ve TİM Başkan Vekilimiz Sayın Çetin Tecdelioğlu’na teşekkürlerimizi sunuyorum. 2026 yılında gerçekleştirmeyi planladığımız fuarımızla katılım ve ziyaretçi sayısını da artırarak sektörümüzdeki gelişmeleri ve yenilikleri daha da geniş kitlelere ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu fuarı sektörümüz için büyütmeyi sürdürerek önemli bir buluşma noktası haline getirmek, 2,5 milyar Dolar’a ulaşan sektörel ticaret hacmimizi daha da yukarıya taşımak için çok değerli. Fuarlarımızla birlikte, alım heyeti ve yurt dışı ticari heyet organizasyonlarımızla uluslararası alandaki etkimizi artırmaya yönelik atılacak adımlarla sektörümüze ivme kazandırmaya devam edeceğiz.” ifadelerini kullandı.

‘YENİ İŞ BİRLİKLERİ VE TİCARET OLANAKLARI SAĞLAYACAK ÖNEMLİ BİR PLATFORM OLMAYA DEVAM EDECEĞİZ’

2026 yılında gerçekleşmesi planlanan fuarda sektörün global pazardaki gücünü daha da artırarak yeni iş birlikleri ve ticaret olanakları sağlayacak önemli bir platform olmaya devam edeceğini vurgulayan Topuk, “Türkiye Bağlantı Elemanları sektörü dünyada 100’e yakın ülke ile işbirliği içerisinde olup 250 bin çeşit ve 1 milyon tona yakın üretim hacminin yanında güçlü insan kaynağını ileri teknolojik alt yapısı ile birleştirmeyi başarmıştır. Sanayinin Birleştirici Gücü mottosu ile BESİAD olarak bizler de çalışmalarımıza aynı geçen 24 yıldır olduğu gibi devam edeceğiz.” dedi.