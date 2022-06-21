Pençe'de 5 terörist daha 'kilit'lendi

Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı terörist daha etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Irak'ın kuzeyinde başarıyla devam eden Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde 5 PKK'lı teröristin daha etkisiz hale getirildiği belirtildi.

Bakanlık paylaşımında, terörle ve teröristle mücadelenin kararlılık, inanç ve yüksek bir motivasyonla devam ettiğini duyurdu.

https://twitter.com/tcsavunma/status/1539143676273872897