Narlıdere'de temizlik seferberliği

Narlıdere Belediyesi’nin ‘Tertemiz Narlıdere’ hedefiyle başlattığı seferberlik sürüyor. Belediye ekipleri ilçenin dört bir yanında genel temizlik, çöp konteynerlerinin bakım onarımı ve çim biçme işlemleri gerçekleştiriyor. Tertemiz Narlıdere’ hedefiyle başlatılan çalışmaları yakından takip eden Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun, “Komşularımızın katılımını da teşvik eden bir anlayışla yaşanılabilir bir çevreyi hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.İZMİR (İGFA) - Narlıdere Belediyesi’nin kent genelinde başlattığı temizlik seferberliği sürüyor. Belediye ekiplerince ilçenin 11 mahallesinde sürdürülen çalışmalar kapsamında, her gün iki mahallede genel temizlik, moloz toplama, çim biçme, çöp konteynerlerinin yıkama ve bakım işlemleri gerçekleştiriliyor. Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun da temizlik çalışmalarını yerinde takip ederek hem muhtarlardan hem de ilçeyi adım adım tertemiz yapan yetkililerden bilgi alıyor.

HEDEF, TERTEMİZ NARLIDERE

Narlıdere Belediye Başkanı Erman Uzun ‘Tertemiz Narlıdere’ hedefiyle çalışmalarını aralıksız sürdürdüklerini ifade ederek, “Ekiplerimizin sürdürdüğü yoğun temizlik çalışması hem ilçemizin ihtiyaçları hem vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda devam edecek. ‘Tertemiz Narlıdere’ hedefiyle ilçemizin pırıl pırıl yapmak için personelimiz ve iş makinelerimizle sürekli alanda olacağız. Kentsel çevre kalitesinin sürekliliğinin sağlanması için vatandaşlarımızın katılımını da oldukça önemsiyoruz. Biz sadece bugünü de değil yarınlarımızı da düşünüyoruz. Komşularımızın katılımını da teşvik eden bir anlayışla yaşanılabilir bir çevreyi hep birlikte inşa edeceğiz” diye konuştu.

Narlıdere Belediyesi’nin Atatürk, 2.İnönü, Ilıca, Limanreis ve Huzur Mahallesi’nde başlattığı temizlik seferberliği, hazırlanan program dâhilinde, vatandaşlardan ve muhtarlıklardan gelen talep doğrultusunda devam edecek.