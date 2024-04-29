Muğla otogar yolunda çalışmalar devam ediyor

Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından başlatılan Dirgeme-Yeni Otogar yolunda çalışmalar devam ediyor. Projenin birinci etabı kapsamında Muğla Barosu ve AVM sapağı arasındaki yolda çalışmalar tamamlanarak trafiğe açıldı. İkinci etap kapsamında da asfalt sökümü tamamlanıp dolgu çalışmalarına başlandı.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Menteşe ilçesinde başlatılan Dirgeme-Yeni otogar arasından başlatılan dört şeritli yol, kaldırım ve çevre düzenleme çalışmaları devam ediyor.

İki etap olarak planlanan proje kapsamında, Muğla Barosu ve AVM sapağı arasındaki yolda çalışmalar tamamlanarak trafiğe açıldı. İlk etapta 430 metre yağmur suyu, 14 baca, bin 70 metre yağmur suyu ızgara hattı, 600 metre sıcak asfalt, 2 akıllı kavşak ve çizgi çalışmaları yapılarak yol trafiğe açıldı.

İKİNCİ ETAP ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR

Muğla Büyükşehir Belediyesi, ilk etabın ardından ikinci etap çalışmalarına başladı. İkinci etap çalışmalarında asfalt sökümü tamamlanırken dolgu çalışmalarına başlandı. Proje kapsamında 5 bin m3 kazı, 6 bin 500 m3 dolgu çalışması yapıldı. Devam eden çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarına başlanacak.

“MENTEŞE 26 METRELİK GENİŞ VE KONFORLU BİR YOLA KAVUŞACAK”

Çalışmalar hakkında bilgi veren Muğla Büyükşehir Belediyesi Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığında görevli Serdar Samur “Çalışmamız iki etaptan oluşuyor ve 600 metrelik birinci etabı tamamladık. Muğla Barosu ile AVM sapağı arasındaki yolda ki çalışmaları tamamlayarak trafiğe açtık ve ikinci etap çalışmalarımıza başladık. Dolgu çalışmalarımız devam ediyor. Dolgu çalışmalarının ardından asfalt çalışmalarına başlayacağız. Çalışmalar tamamlandığında 26 metrelik geniş bir yola kavuşacağız. Vatandaşlarımızın daha aydınlık, daha güvenli ve konforlu yolda seyahat etmelerini sağlayacağız” dedi.