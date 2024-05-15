Uzunköprü’de 22 göçmen yakalandı

Uzunköprü İlçe Jandarma Komutanlığı, göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında önemli bir operasyona imza attı.Erdoğan DEMİR / KEŞAN POSTASI

EDİRNE (İGFA) - Operasyonda, Uzunköprü ilçesi Gemici Köyü'nde kaçak yollardan yurt dışına çıkmaya çalışan 22 farklı uyruklu düzensiz göçmen yakalandı.

Yakalanan göçmenler, can ve mal güvenliklerini tehlikeye atarak haksız kazanç elde etmeye çalışan organizatörlerin bağlantılarının ortaya çıkarılması ve bu kişilerin adalete teslim edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında tespit edildi.

Edirne İl Jandarma Komutanlığı, bu tür olaylarla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüğünü ve göçmenlerin can ve mal güvenliğini korumak için azimle çalıştığını vurguluyor. Yakalanan göçmenler ise ülkelerine iade edilmek üzere Edirne İl Göç İdaresine teslim edildi.