Muğla Milas'ta zeytine sahip çıkılıyor

Milas Belediyesi, Milas Ticaret ve Sanayi Odası ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan protokol kapsamında ilk çalışma budama eğitimleri verildi. Belediye personeli ile Kırcağızlı üreticilerin katıldığı eğitimde, belediye mülkü olan zeytin bahçesinde budama uygulamalı olarak gösterildi.MUĞLA (İGFA) - Milas Belediyesi, Milas Ticaret ve Sanayi Odası ve Zeytincilik Araştırma Enstitüsü arasında imzalanan ‘Zeytin Üretiminde Değişken Ekonomik ve İklimsel Koşullara Uyumlu Üretim Modellerinin Oluşturulması Üzerine Araştırmalar’ başlıklı işbirliği protokolü kapsamında mülkiyeti Milas Belediyesi’ne ait zeytinliklerde projenin ilk aşamasını oluşturan çalışma başlatıldı.

3 yılda verimin artırılması amacıyla başlatılan çalışmada, Milas Belediyesi Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü’nün Kırcağız’daki zeytin bahçesinde eğitimler verildi. İlçe genelinde zeytinliklerin bakımını gerçekleştiren Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli ile Kırcağızlı üreticilerin katıldığı eğitimlerde Zeytincilik Araştırma Enstitüsü’nden Ziraat Yüksek Mühendisleri Önder Eralp ile Özgür Dursun tarafından bilimsel metotlar öncülüğünde budama, toprak ve yaprak analizi için sağlıklı ürün toplama öğretildi.

Dünyada 2000 çeşit zeytin ağacı türünün olduğunun hatırlatıldığı eğitimde mühendisler, “Dünyada hiçbir insanın ömrü zeytinde budamayı öğrenecek kadar uzun değil. Bir insan ömrü ortalama 80 yıl ancak bir zeytin ağacı 3 bin yıllıktır. Bir ağacın verim verip vermeyeceğini çok basit yöntemlerle anlayabilirsiniz. Her yıl ürün veren çeşitlerde eğer yaprak miktarı, odun miktarından fazla ise, bu size ürün verme ihtimalinin yüksek olduğunu gösterir.” dedi.

Budamada en önemli faktörün hava ve güneş alması olduğunu söyleyen mühendisler, “Zeytin ağacının yaprağı güneşte, odun aksamı gölgede kalmalı. Budama ürün artıran bir işlem değildir. Budama ürün azaltır. Memecikte bir sonraki yıl ürün verme şansını artırır.” diye konuştu.

Eğitimlerin bir sonraki aşaması, daha geniş katılımla üreticilerin bahçelerinde gerçekleştirilecek.