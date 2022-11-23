Memduh Büyükkılıç'tan kahraman itfaiyecilere övgü

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erkilet İtfaiye Amirliği’ni ziyaret ederek kahraman itfaiyecilerle bir araya geldi.Mehmet UZEL (KAYSERİ İGFA)

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin itfaiye personeli ile sık sık bir araya gelen ve her daim onların yanında yer aldığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, bu kez de Erkilet İtfaiye Amirliği’ni ziyaret etti. Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, itfaiye amirliğinde itfaiyecilerle görüşerek durumlarını sordu, taleplerini dinledi.

BÜYÜKKILIÇ İTFAİYE PERONELİ İLE KAHVE EŞLİĞİNDE SOHBET ETTİ

Erkilet İtfaiyesi personeli ile kahve içerek sohbet eden Başkan Büyükkılıç, “Sizin işleriniz zor ve riskli. Bizler de sizlerle birlikte vakit geçirelim, sizlere moral olalım dedik. Hepinize sağlıklı, başarılı ve kazasız belasın mesailer diliyorum” ifadelerinde bulundu.

Büyükkılıç, Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’ndaki fedakârca emek veren tüm personelin, gece gündüz demeden çalıştıklarını vurgulayarak, zor şartlarda görevlerini sürdüren ve gece gündüz çalışan kahraman itfaiye çalışanlarına çalışmalarında kolaylıklar ve başarılar diledi.

İTFAİYE TÜM CANLARI KURTARMAK İÇİN MÜCADELE EDİYOR

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın talimatıyla daha da güçlendirilen Büyükşehir İtfaiye Teşkilatı, 17 istasyon, 53 araç ve 294 personel ile yangın ve diğer olaylara daha etkili ve güvenli bir şekilde müdahale edebilirken, yangın ve doğal afetlerin yanı sıra, tehlikeye düşmüş tüm canlıların canlarını korumak ve kurtarmak için görevini başarıyla sürdürüyor.