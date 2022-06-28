MEB: Atama takvimi en kısa sürede açıklanacak

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 20 bin öğretmen atama müjdesi dolayısıyla tüm öğretmen adayları adına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür etti. Özer, atama takvimini en kısa sürede açıklayacaklarını duyurdu.ANKARA (İGFA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan; Cumhurbaşkanlığı Kabinesi Toplantısı'nın ardından düzenlediği basın toplantısında, 20 bin öğretmen ataması için takvimin önümüzdeki günlerde Millî Eğitim Bakanlığı tarafından açıklanacağını söyledi.

Millî Eğitim Bakanı Mahmut Özer, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Her zaman öğretmenlerimizin yanında olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a verdiği atama müjdesi için şükranlarımızı sunuyoruz" dedi

Bakan Özer, "Atama takvimini en kısa sürede açıklayacağız. Öğretmen adaylarımıza şimdiden hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.