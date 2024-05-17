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DEÜ'de 19 Mayıs coşkusu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Fakültesi yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen “Ulusal Temel Bilimler Gençlik Sempozyumu ve Bilim Sanat Şenliği” tamamlandı

EĞİTİM 17.05.2024, 11:43
DEÜ'de 19 Mayıs coşkusu

Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Fen Fakültesi yürütücülüğünde bu yıl ilk kez düzenlenen “Ulusal Temel Bilimler Gençlik Sempozyumu ve Bilim Sanat Şenliği” tamamlandı.İZMİR (İGFA) - Türkiye’nin saygın yükseköğretim kurumlarından birisi olan Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ), Ulusal Temel Bilimler Gençlik Sempozyumu ve Bilim Sanat Şenliği’ne ev sahipliği yaptı. Buca Kaymakamlığı iş birliğinde DEÜ Fen Fakültesi Konferans Salonu ve Fuaye Alanı’nda 14-15 Mayıs tarihlerinde gerçekleşen etkinliğe; DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak, Buca Kaymakamı Mahmut Nedim Tunçer, DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel, DEÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Alın, Buca İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Güneş, TÜBİTAK 2009 kapsamında proje üreten İzmir’deki yükseköğretim kurumlarının Fen veya Fen-Edebiyat fakültelerinden lisans öğrencileri, İzmir’in farklı liselerinde öğrenim gören öğrenciler, öğretmenler ve akademisyenler katıldılar.

100’üncü onur yılını geride bırakan Cumhuriyetin kazanımları ile gençlerin temel bilimler alanındaki bilimsel çalışmalarını ve araştırma projelerini sözlü veya poster bildiri olarak sunma imkanı bulduğu etkinlikte öğrenciler, bilim insanlarıyla direkt olarak iş birliği ve etkileşim kurma şansı yakaladılar. Şenlik boyunca öğrenci topluluklarının kurduğu keşif stantlarıyla öğrenmeye devam eden, sanat atölyeleri ile sanatsal yaratıcılıklarını ön plana çıkaran öğrenciler, müzik dinletileri ile de eğlenceli vakit geçirme imkanı buldu. Toplam 26 sözlü, 90'dan fazla poster bildirinin yarıştığı şenlikte, lisans düzeyinde DEÜ öğrencilerinin başarıları dikkat çekerken; lise düzeyinde ise Özel Çakabey Lisesi sözlü ve poster bildiri alanında kazanan okul oldu.

“DEÜ’DE YANAN MEŞALE ÜLKEMİZİ AYDINLATIYOR”

Etkinliğin kapanış oturumuna katılan Dokuz Eylül Üniversitesi Rektör Vekili ve Yükseköğretim Kurulu (YÖK) üyesi Prof. Dr. Mahmut Ak, sağlıktan yapay zekaya, sürdürülebilirlikten tarıma, teknolojiden iklim değişikliğine kadar geniş bir yelpazede sunumların yapıldığı şenlik sayesinde öğrencilerin eğitim ve araştırma yeteneklerini güçlendirme yolunda önemli olanaklar elde ettiğini belirtti. Prof. Dr. Ak, “Öncelikle kıymetli hocalarımızı böyle anlamlı bir şenlik programını başarıyla organize ettiklerinden dolayı tebrik ediyorum. Burada gerçekten iki gün müthiş bir enerji vardı. Güçlü ve başarılı genç nüfusumuz ile geleceğimizin emin ellerde olduğunu görmek bizlere mutluluk veriyor. Bilindiği üzere Dokuz Eylül Üniversitesi, öğrenci projeleri bakımından da Türkiye’de birinci olmuş bir yükseköğretim kurumu. Bu açıdan öğrencilerimiz fikirlerini yalnızca fikir aşamasında bırakmayıp, düşüncesinden emin bir biçimde fikrini savunan kendinden emin gençlerden oluşuyor. Öğrencilerimizin fikirleri farklı platformlarda proje olarak kabul görüp ödüllendiriliyor. Düşünce sahibi başarılı gençlerimizle iftihar ediyoruz. DEÜ'de yanan meşale sadece kurumumuzu değil; ülkemizin ve insanlığın geleceğini de aydınlatıyor" dedi.

GENÇLİK, BİLİM VE MERAK ORTAK PAYDADA

Etkinlikte konuşan DEÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Alın, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı’nın kutlanacak olduğu haftada düzenlenen program ile gençliğin, bilimin ve merakın ortak paydada buluştuğunu belirtti. Prof. Dr. Alın, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün gençliğe ne kadar önem verdiğini biliyoruz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yaşatacak ve yüceltecek olan sizlersiniz diyen Atamızın aynı zamanda ilime ve bilime verdiği önemi de çok iyi biliyoruz. Bu duygularla bu sempozyumu gerçekleştiriyoruz. Bu sempozyum sırasında liselerden ve lisans düzeyindeki gençlerimizin birbirinden değerli araştırmalarını, keşiflerini sundukları bildiri ve poster sunumlarına tanık olduk. Onların bu heyecanlarını paylaşmak, çabalarını desteklemek ve beslemek bizler için önemli bir sorumluluktu. Sempozyumumuzda sunumlarıyla yarışan tüm gençlerimizi tebrik ediyorum. Hayat yolculuklarında başarılar diliyorum. Gençlerin gelişebileceği, merakın kutlandığı, bilim ve sanatın bir araya geldiği bu sempozyumu mümkün kılan DEÜ Rektör Vekilimiz Prof. Dr. Mahmut Ak’a, sempozyum düzenleme kurulunun başkanına, tüm üyelerine, görev alan öğrencilerimize, Buca Kaymakamlığına, DEÜ Kurumsal İletişim Koordinatörlüğüne, Fakültemizdeki personelimize, davetli konuşmacılarımıza ve tüm emeği geçenlere teşekkür ediyoruz” ifadesinde bulundu.

19 MAYIS COŞKUSU

DEÜ’de hafta boyunca bilim, sanat ve kültür etkinlikleri ile 19 Mayıs coşkusunun tüm yerleşkelerde yaşanacağını belirten DEÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Esra Bukova Güzel ise şunları kaydetti: “Sempozyumumuz kapsamında gençlerimizin sunumlarını inceleme fırsatı buldum. Gerçekten çağı yakalayan, bilime yön verici güzel çalışmalarla aslında araştırma hayatlarına başlamış oluyorlar. Burada lise düzeyinde bile bilime gönül vermiş olmanız, araştırma ortaya koymanız son derece kıymetli. Hepinize katılımlarınız için teşekkür ediyorum. Aynı şekilde lisans öğrencilerimizin de farklı platformlardaki proje başarıları bizler için çok değerli. Onları da canı gönülden kutluyorum. Bu hafta güzel bir hafta. Üniversitemizde 19 Mayıs coşkusu yaşanıyor. Biz de bu kapsamda hafta boyunca ve önümüzdeki hafta da devam edecek etkinliklerle Gençlik Haftası’nın coşkusunu tüm yerleşkelerimizde yaşayacağız. Bu etkinliğimiz de onlardan bir tanesiydi. Fen Fakültemiz bu kapsamda bilimsel yolculuğunuzda sizlere eşlik etti. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm şehitlerimizi saygıyla anıyorum. İyi ki bu bayramı gençlerimize hediye etmiş ve bizler de yıllar boyunca coşku içinde bugünü kutlayacağız.”

ÖDÜL TÖRENİ YAPILDI

Farklı bilimsel alanlardaki sunumların yarıştığı etkinlikte, kazanan öğrencilere ödüllerini DEÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mahmut Ak verdi. Lisans kategorisinde en iyi poster sunum DEÜ Bilgisayar Bilimleri Bölümü öğrencilerinin “Uydu Verisi ile Orman Yangınlarının Analizi” olurken; lisans kategorisinde en iyi sözlü sunum ise DEÜ Matematik Bölümü’nden Can Selek’in “Düğümlerden Rasyonel Sayılara Kusursuz Bir Geçiş” isimli bildirisi oldu. Ortaöğretim kategorisinde ise en iyi poster ve sözlü sunum kazananları Özel Çakabey Lisesi öğrencileri oldu.

FEDEK AKREDİTASYON BELGELERİ VERİLDİ

Bu yıl ilki düzenlenen Ulusal Temel Bilimler Gençlik Sempozyumu ve Bilim Sanat Şenliği'nin kapanış bölümünde ise önceki ay Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih, Coğrafya Fakülteleri Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (FEDEK) tarafından akredite edilen DEÜ Fen Fakültesi’nin Bilgisayar Bilimleri, Biyoloji, İstatistik ve Kimya bölüm başkanlarına FEDEK akreditasyon belgeleri, Prof. Dr. Mahmut Ak tarafından takdim edildi. DEÜ Fen Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Alın'ı, bölüm hocalarını ve tüm öğrencileri başarılarından dolayı kutlayan Ak, ardından Fen Fakültesi bahçesinde stant kuran öğrenci topluluklarının proje ve araştırmalarını inceledi, faaliyetleri hakkında bilgi aldı.

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