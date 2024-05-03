ERÜ’de gelengi besleme etkinliği

Erciyes Üniversitesi’nde (ERÜ) Kampüs içerisindeki ekolojik dengenin korunması, bu konudaki hassasiyetlerin ortaya konulması adına çok sayıda çalışma yürütülüyor.Bu çalışmalardan biri de Kampüsün şirin canlıları gelengilere yönelik…Mehmet UZEL / KAYSERİ (İGFA) - Geçtiğimiz haftalarda yapılan gelengi besleme etkinliğinin ardından bugün yine Erciyes Üniversitesi Kampüsü içerisinde gelengilerle ilgili bir yaşam alanının oluşturulması ve gelengilerin erken dönemde yaşadıkları beslenme sıkıntısının giderilebilmesi amacıyla gelengi besleme etkinliği düzenlendi.Etkinlik kapsamında Veteriner Fakültesi öğretim üyelerinden Dr. Öğr. Üyesi İmdat Orhan başkanlığındaki "Hayvanları Yaşatma ve Koruma Kulübü" öğrenci topluluğu, Rektörlük Binası önünde ERÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ve Genel Sekreter Prof. Dr. İbrahim Narin ile buluşarak, gelengi yaşam alanları ile gelengi yaşama potansiyeli yüksek olan yuva çevrelerine yiyecek bıraktı.

Burada bir açıklama yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan, Erciyes Üniversitesi’nin sürdürülebilirlik ve çevre konularında, ekolojik denge anlamında üniversitedeki çalışmalarda Türkiye’de öncü üniversitelerden biri olduğunu vurgulayarak, bu anlamda birçok konuda ciddi başarılar elde edildiğini, Erciyes Üniversitesi’nin GreenMetric konusunda Türkiye’de 3., dünyada 85. Üniversite olduğunu söyledi.

Yine sürdürülebilirliğin birçok alanında Erciyes Üniversitesi’ne ait farklı derecelerin mevcut olduğunu ifade eden Prof. Dr. Oktay Özkan, “Üniversitemiz Veteriner Fakültesi ile özellikle gelengiler konusunda hassasiyetimiz var. Bu konuda geçen sene itibariyle bir izleme komitesi oluşturmuştuk. Bu izleme komitesi, gelengilerin Kampüs içerisindeki yaşam alanlarının oluşturulması, bu alanların muhafazası ve bu konunun nasıl çözüleceği ile ilgili, özellikle de popülasyon artışı konusunda birtakım önerilerde bulundu, raporlar hazırladı. Biz de bu anlamda onlara destek verdik. Kulübümüz de bu anlamda ciddi çalışmalar içerisinde. Onlara da ayrıca teşekkür ediyoruz. Bugün de yine bu alan içerisinde gelengilerle ilgili bir yaşam alanının oluşturulması ve onlara erken dönemdeki sıkıntıları olan beslenme ile ilgili katkıyı sağlamak üzere burada bulunuyoruz. Bu anlamda da Üniversitemizin çok farklı yerlerinde gelengilerin yaşam alanlarının tespiti ve bunların muhafazası ile ilgili çalışmalar, yine hem bizim tarafımızdan hem de kulüp ve Veteriner Fakültesi aracılığıyla devam etmektedir. Bu konuda bize sağladıkları destekten dolayı öğrencilerimize ve hocalarımıza teşekkür ediyoruz” dedi.

Konuyla ilgili farklı projeleri de olduğunu belirten Prof. Dr. Oktay Özkan, özellikle güvercinler için bir alan oluşturduklarını, Üniversitemizde var olan bir projenin Üniversitemizin farklı yerlerine yayılması konusunda çalışmaları olduğunu ifade ederek, “Yine kedi besleme ile ilgili de güzel çalışmalarımız var. Sonuçta sizlerin de katkılarıyla sürdürülebilir bir üniversite kavramı açısından yapılması gereken her şeyi yapacağız. Bu konuda size desteklerimiz devam edecek” şeklinde konuştu.Yine bir gelengi besleme etkinliğinde bir araya geldiklerini vurgulayan Veteriner Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi İmdat Orhan ise, “Bayramdan önceki dönemde yani gelengilerin erken uyanma dönemlerinde de bir besleme yapmıştık ama bugün de bir gelengi besleme planlaması yaptık. Öğrenci arkadaşlarımız da bizlere yardımcı oluyorlar. Buradaki amaç aslında şu anda yeni uyanmış gelengilerin açlık sıkıntılarını bir nebze olsun giderebilmek” açıklamasında bulundu.

Normalde gelengilerin tohum sever hayvanlar olduğuna yani bitkilerin tohumlarını, özellikle doğadaki yabani otların tohumlarını tüketerek beslendiklerine işaret eden Dr. Öğr. Üyesi İmdat Orhan, erken dönemde henüz bitkiler tohumlanmadığı için gelengilerin açlıkla ilgili sıkıntı çekebildiğine dikkati çekti, onlara destek olmak açısından öğrencilerle birlikte bir gelengi besleme etkinliği düzenlediklerini söyledi.Bunun yanında daha önceden, geçen aylarda ve geçen senelerde tespit edilmiş olan gelengi yaşam alanları bulunduğunu belirten Dr. Öğr. Üyesi İmdat Orhan, “Bu alanların öğrenciler tarafından görülebilmesi ve bir farkındalık oluşturulması açısından bu noktalara tabelalar yaparak, bu noktaların gelengilerin yaşam alanları olduğunu herkese duyurmak istedik.

Gelengilerin yaşam döngülerinin ve operasyon sayısının izlenmesi, sayılarındaki artışın not edilmesi ile ilgili zaten bir komitemiz var. Bundan sonraki süreçte o komite de çalışmalarına devam ederek sadece gelengilerin değil, diğer yabani hayvanların da yaşam döngüleri ile ilgili izleme yapacak. Üniversitemiz ve Rektörlüğümüz ile el ele doğal yaşama katkıda bulunmayı düşünüyoruz” şeklinde konuştu.