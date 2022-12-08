Manisa'da Adala Atatürk Evi restorasyonu tamamlandı

Manisa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde Türk kültür tarihi açısından önem taşıyan bir eser daha kente kazandırıldı.MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Jeopark Belediyeler Birliği ve Salihli Belediyesi işbirliğinde Adala Mahallesi’nde başlatılan Atatürk Evi’nde restorasyon çalışmaları tamamlandı.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, Kurtuluş Savaşının son dönemlerinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün silah arkadaşları ile birlikte Salihli ilçesi Adala Mahallesi’nde toplantı yaptıkları evde gerçekleştirilen restorasyon çalışmalarını inceledi.

İnceleme sırasında Öztozlu’ya Fen İşleri Dairesi Başkanı Uğur Topkaya, İtfaiye Dairesi Başkanı Gürhan İnal, Salihli Belediyesi Başkan Yardımcıları Serkan Sözer ve Metin Durmaz, Salihli Muhtarlık İşleri Müdürü Mustafa Gün, Adala Mahalle Muhtarı Ayhan Babacan da eşlik etti. Heyet, yüklenici firma yetkililerinden çalışmaların durumu hakkında bilgiler alırken, bundan sonraki çalışmaların işleyişi hakkında istişarelerde bulundu.

Restorasyon çalışmalarını inceleyen Genel Sekreter Yardımcısı Ali Öztozlu, çalışmaların bitmesiyle ortaya mutluluk verici bir eser çıktığını söyledi.

Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Serkan Sözer, “Tarihi açıdan çok çok önemli. 8 Eylül 1922 tarihinde Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en son yaptığı toplantı bu evde gerçekleşti. Bundan sonra Taarruz’u tamamlayıp, vatanımızı elimize almış olduk. Salihli Belediyesi tarafından restorasyonuna başlanmıştı. Daha sonrasında Jeopark Belediyeler Birliği işi devraldı. Devamında Büyükşehir’imizle beraber bu eser ortaya çıktı. Çok kıymetli tarihi bir değerimiz. Cengiz Başkanımıza, Zeki Başkanımıza ve Jeopark Belediyeler Birliğine teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.