Malatya'da salgın iddialarına MASKİ'den raporlu yanıt

MASKİ Genel Müdürü Mehmet Mert, Malatya genelinde yaşanan salgının kaynağının içme suyu olduğu ile ilgili iddialara cevap vererek, “MASKİ olarak vatandaşımızın hizmetine sunduğumuz içme sularımız devamlı kontrol altında. Vatandaşlarımız rahatlıkla içme suyunu kullanabilirler” dedi.MALATYA (İGFA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Mehmet Mert, son günlerde Malatya’da içme suyuyla ilgili yapılan bazı spekülatif bildirimlerle ilgili olarak açıklama yaptı.Malatya genelinde içme suyu temin edilen tüm bölgelerde günlük numuneler alınarak gerekli analizlerin yapıldığının kaydeden Mert, suların gönül rahatlığıyla içilebileceğini belirtti.

Son günlerde Malatya genelinde içme suyundan rahatsızlanan vatandaşların sayısında artış olduğu iddiaları üzerine konuyu araştırdıklarını belirten suların 7-24 kontrol edildiğini belirten Müdür Mert, iki ayrı laboratuvar tarafından denetlendiğini söyledi.

İçme suyunun Dünya Sağlık Örgütü (WHO), Avrupa Birliği (EC), Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ve İnsani Tüketim Amaçlı Sular Hakkında Yönetmelik kalite standartlarına uygun olduğunu belirten Mert, bazı basın-yayın organları ve sosyal medyada dolaşan iddialar tamamen asılsızdır ve gerçeği yansıtmadığını kaydetti.

Mert, açıklamasında, "Her yıl bu aylarda salgında artış görülüyor. Sebebi içme suyumuz değildir. Atıksularla sulanan sebze ve meyvelerden olma ihtimaline karşı sebzeler tüketilmeden önce iyice yıkanmalıdır. İçme suyumuz son derece sağlıklıdır ve bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bütün vatandaşlarımız tarafından gönül rahatlığı ile tüketilebilir" dedi.

“HALK SAĞLIĞI LABORATUVARLARINDA DA OLUMSUZLUĞA RASTLANILMADI”

Malatya Sağlık İl Müdürlüğü Halk Sağlığı tarafından da bağımsız olarak içme suyu numunelerinin alınarak analiz edildiğini belirten Mert, “MASKİ ile birlikte Halk Sağlığı, bizden bağımsız olarak numuneler almakta, günlük denetim izlemesi kontrol izlemesi numuneleri almakta. Denetim izlemesi numunesini Kayseri Halk Sağlığına gönderip orada çalışmakta.Onları yaptığı analizlerde de herhangi bir olumsuz veri elimize ulaşmamıştır. Özetle Malatya şebeke suyu kesinlikle TSE 266 İnsan Tüketim Amaçlı Sular Yönetmeliğinin gösterdiği uç noktalar yani şu değerin üzerine çıkmaması gerekir dediği değerlerin üzerinde değildir. Tamamen sağlıklı kimyasal fiziksel ve mikrobiyolojik olarak içmeye uygun. Vatandaşımızın hiç bir tereddüttü olmadan kullanacağı sulardır” dedi.

Mert, özellikle sitelerde kullanılan içme suyu depolarının temizliğinin 6 ayda bir temizlenmesi gerektiğine vurgu yaparak siteleri içinde bulunan depoların kirliliğinden kaynaklı su kirliliği MASKİ’nin sorumluluğunda olmadığının altını çizdi.